Voici comment ne pas avoir l'air d'un touriste à Paris selon Natalie Portman

Invitée dans The Tonight Show, l'actrice qui vit dans la capitale française a donné un cours de français à l'animateur Jimmy Fallon. Elle en a profité pour dire ce qu'il ne faut pas porter si on ne veut pas passer pour un «touriste».

Ecoutez bien Natalie Portman, si vous prévoyez des vacances à Paris cet été. Pour éviter ce que redoute toute personne un peu cool qui voyage, c'est-à-dire être catalogué «touriste», voire pire, «touriste américain», l'actrice, qui vit dans la capitale française depuis plusieurs années, a dévoilé ce qu'il ne faut pas porter.

Attention, c'est très original:

«Pas de tongs» Des tongs en cuir, The Row, ça compte?

«Pas de short. On sait que ce sont des Américains s'ils portent des shorts» Ah bon?

«Pas de béret rouge, c'est un no-go» Mais qui fait ça?

A deux doigts de nous dire de ne pas nous promener avec une baguette de pain sous le bras et de crier «Omelette de fromage!» dans tout Paris. Suivez Natalie Portman sur ses réseaux pour plus d'astuces mode!

La séquence en question:

Vidéo: twitter

L'actrice est censée savoir de quoi elle parle, car elle vit à Paris depuis plusieurs années. La star était tombée amoureuse de la ville en même temps que de son futur ex-mari Benjamin Millepied, le danseur français rencontré sur le tournage de Black Swan. Mais la love story est désormais terminée. Ils sont actuellement en procédure de divorce. Pour autant, Natalie Portman n'est pas repartie vivre aux Etats-Unis. Selon le magazine Challenges, elle a acheté il y a quelques mois un hôtel particulier dont le montant avoisinerait les 15 millions de francs.

Si elle cite le béret rouge, c'est probablement qu'elle en a été témoin et on ne peut que la plaindre. Quant aux shorts et aux tongs, pas besoin d'être Américains pour en porter. D'ailleurs, selon le magazine Elle, ces deux accessoires sont à la mode cet été.

En plus de nous donner ses précieuses astuces , Natalie Portman a offert un cours de verlan à Jimmy Fallon.

«Je vais vous apprendre quelque chose que j’ai appris récemment. Ils ont un argot qui est d’inverser les mots» Natalie Portman qui parle des Français à Jimmy Fallon.

L'actrice se lance alors dans la prononciation de «C'est trop chelou», que Jimmy Fallon répète derrière avec un peu plus de difficulté. Il est américain, que voulez-vous. Suivez Natalie Portman sur ses réseaux sociaux pour plus d'expressions françaises!

