Les Havaianas x Dolce & Gabbana sortent le 14 juin. havaianas

Vous n'imaginez pas combien coûtent ces tongs en plastique

L'iconique marque de tongs Havaianas s'est associée à la marque de luxe Dolce & Gabbana. Le résultat: des flip-flops très chères.

Plus de «Divertissement»

Une paire de Havaianas, normalement, ça ne coûte pas plus de 30 francs. Mais pas les Havaianas x Dolce & Gabbana. Parce que la marque de schlaps brésilienne s'est associée avec une maison de luxe, alors ça l'autorise à vendre cette collection quatre fois plus chère. En effet, si vous voulez vous procurer l'un des quatre modèles (zèbre, léopoard, Blu Mediterraneo et Carretto Siciliano) il vous en coûtera 139 dollars (environ 139 francs).

La collab Havaianas x Dolce & Gabbana comprend quatre modèles. havaianas

Une question taraude la rubrique divertissement de watson qui aime s'interroger sur les sujets importants du monde contemporain qui nous entoure... Peut-on décemment chanter La marche des Tongs avec une paire de Havaianas x Dolce & Gabbana au-dessus de la tête? L'univers du camping est-il prêt pour un mash-up aussi improbable?

Ces tongs sont vendues quatre fois le prix d'une paire normale. havaianas

«Cette collaboration a été inspirée de la connexion entre les vibrations estivales des Brésiliens et l'exubérance et la créativité des Italiens» Merci Maria Fernanda Albuquerque, vice-présidente du marketing mondial chez Havaianas d'éclairer nos lanternes.

Ces flip-flops seront disponibles sur les sites des deux marques, dans les magasins phares Havaianas, dans des pop-ups et certains détaillants dans le monde à partir de jeudi 13 juin. Les tongs seront vendues dans un coffret grand luxe qui donne l'impression d'acquérir un objet rare et précieux (comme de la vaisselle Dolce & Gabbana par exemple, alors que ça reste une paire de tongs en plastique qui une fois qu'on a mis les pieds dedans, cache l'imprimé et ressemble à n'importe quelle paire de Havaianas.

Si cette collab peut prêter à sourire (ou à soupirer), elle fait partie d'une stratégie globale mise en place par la marque depuis quelque temps: toucher d'autres consommateurs, d'autres territoires et surtout, s'imposer dans le monde de la mode. En avril, Havaianas avait lancé une collection avec Maison Kitsuné, une marque parisienne pointue et sophistiquée. Avant elle, la marque de tongs s'était associée à Dendezeiro, une marque brésilienne.

Un autre sujet mode?

Les vacances: attentes vs réalité 1 / 34 Les vacances: attentes vs réalité