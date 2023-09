Joe Jonas et Sophie Turner seraient sur le point de divorcer. Image: getty/instagram

Sophie Turner et Joe Jonas divorcent

Rien de va plus chez nos people. Après Britney Spears, c'est au tour du chanteur des Jonas Brothers, Joe Jonas et de l'actrice Sophie Turner. On vous raconte tout.

Mercure rétrograde et ça fout le bordel chez nos stars. Preuve en est les couples qui se sont récemment séparés: Britney et Sam Asghari, Rosalia et Rauw Alejandro ou encore Ariana Grande et Dalton Gomez. Et les noms de Joe Jonas et Sophie Turner viennent officiellement s'ajouter à cette liste.

En effet, le couple vient tout juste de confirmer la rumeur, qui tournait déjà depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias américains.

Tout a commencé avec de simples rumeurs, comme toujours, à la suite de quelques apparitions publiques du chanteur sans alliance. Il a également été souligné que Joe Jonas aurait rencontré des avocats dont la spécialité est, vous l'aurez deviné, le divorce. Toutefois, si tout n'était que blabla jusque-là, l'actrice Sophie Turner a publié, ce mercredi, une déclaration officielle sur Instagram.

«Nous avons décidé, d'un commun accord, de mettre fin à notre mariage» Sophie Turner sur Instagram

Selon des documents que la NBC s'est procurée, Joe aurait qualifié leur mariage «d'irrémédiablement brisé», mais aurait opté pour la garde partagée. Une décision que confirme la déclaration de l'actrice.

Image: instagram

Le chanteur porte encore sa bague si l'on en croit son dernier post Instagram qu'il a publié mardi. Image: instagram

Tous deux ont demandé à ce que leur vie privée soit respectée afin «pour nos enfants», a conclu l'actrice. Le couple aura été marié pendant quatre ans.