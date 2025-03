Une poupée gonflable de Kim Kardashian dérange les New-Yorkais

Kim K. et Scott Disick poursuivis pour escroquerie, on leur réclame 40 millions

En effet, si cette Kim Kardashian en version XXL a amusé les fans de la marque et intrigué les curieux, elle a également suscité de vives critiques. Sur les réseaux sociaux, certains se sont indignés, dénonçant à la fois l’absurdité d’une telle installation et son caractère inapproprié dans l’espace public. D’autres estiment que cette publicité impose une représentation irréaliste de la silhouette féminine, reflétant les standards de beauté promus par l’influence des Kardashian dans la société.

Skims est une marque de lingerie et de sous-vêtements sculptants fondée par Kim Kardashian. À l’approche de l’ouverture d’une boutique pop-up chez Bloomingdale’s, célèbre enseigne new-yorkaise, prévue pour le 8 mars, la marque a choisi d’investir l’un des lieux les plus emblématiques de New York avec une audace qui n’est pas passée inaperçue auprès de certains habitants de la grosse pomme.

Lady Gaga a su se relever avec grâce

Malgré un passage à vide, Lady Gaga a prouvé qu'elle ne comptait pas renoncer à son trône de queen des charts, en revenant en grâce avec un album aux sonorités électros agressives et parfois vintage. Notre top 5 des titres de l'opus.

On le pressentait à travers son single Abracadabra: le nouvel album de Lady Gaga serait placé sous le signe ultra-dominant de l'électro. Et ça n'a pas manqué; sorti ce vendredi 7 mars, Mayhem a déjà mis d'accord les fans et la critique: l'artiste de 38 ans a réussi un come-back en fanfare. Celui-ci n'était cependant pas gagné, après divers projets qui ont pris l'eau malgré d'immenses investissements - et des attentes idoines.