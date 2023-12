Drake et Camila Cabello ont passé du temps ensemble sur les îles Turks et Caiquos. Image: getty/dr/watson

Drake aurait un nouveau crush

Le rappeur canadien et la chanteuse Camila Cabello se sont récemment livrés à des activités nautiques pendant lesquelles ils semblaient très proches. Y a-t-il de l'amour dans l'air?

La mer, le soleil, les good vibes: l'ambiance était au beau fixe lors de la récente escapade de Drake sur les îles Turks et Caicos, un archipel situé au sud-est des Bahamas. Il faut dire que le rappeur était en bonne compagnie.

On ne parle pas des membres de son label OVO Sound, qui étaient aussi présents sur le lieu paradisiaque, mais bien de compagnie féminine. Le Canadien de 37 ans a en effet été aperçu en train de passer du bon temps avec la chanteuse Camila Cabello, rapporte TMZ.

Les deux stars ont notamment bravé les flots ensemble lors d'une sortie en jet-ski. 👇

Image: twitter

La chanteuse et actrice de 26 ans a aussi été vue en compagnie du célèbre rappeur sur un bateau amarré au Noah's Ark Beach Club, sorte de bar flottant sur les eaux turquoise qui baignent l'archipel. Une vidéo les montre en grande discussion: Drake est tout sourire face aux propos tenus par l'interprète de Havana.

Camila Cabello et Drake en grande discussion: Vidéo: twitter

Il n'en fallait pas plus pour que des rumeurs d'amourette entre les deux stars de la musique ne commencent à enfler. Il faut reconnaître que les conditions semblent en tout cas propices à un début de flamme entre les deux (futurs?) tourtereaux.

En effet, le rappeur et la chanteuse cubano-américano-mexicaine sont actuellement tous deux célibataires. Et Drake, dont la liste de conquêtes amoureuses est aussi longue qu'un jour sans pain, n'est pas connu pour avoir des relations platoniques avec les jeunes femmes qu'il côtoie, nous rappelle The Cut.

Quant à Camila Cabello, sa relation «intermittente» avec son ex Shwan Mendes semble, cette fois-ci, bel et bien terminée, si l'on en croit The Sun. Pour ceux qui n'auraient pas suivi (et on vous comprend), la jeune femme et le chanteur-compositeur avaient vécu une belle idylle entre 2019 et 2021, avant d'annoncer leur rupture. Mais le couple avait connu un retour de flamme cette année, lors du festival Coachella en avril. On vous en parlait ici 👇

Hélas, cette deuxième chance donnée à «Shawnmila», le petit surnom que leur avaient attribué les internautes, n'aura pas fait long feu... Six semaines auraient suffi pour que le duo se rende (à nouveau) compte qu'ils ne sont (toujours) pas faits l'un pour l'autre, affirme The Sun.

Alors, Camila aurait-elle trouvé chaussure à son pied avec Drake? Affaire à suivre... (anc)

