Ces deux stars se sont galochées à Coachella (et ça rend fou les internautes😱)

Shawn Mendes et Camila Cabello s'étaient séparés en novembre 2021. Ils ont remis le couvert lors du premier soir de Coachella.

C'est LE potin venu tout droit de Coachella qui affole la Toile. Lors de la première soirée du festival, Shawn Mendes et Camila Cabello ont été aperçus ensemble en train de s'embrasser. Selon Page six, ils n'ont pas arrêté de s'échanger des bisous devant une foule sous le choc.

Vidéo: extern / rest

Si aucun des deux n'a jamais expliqué les raisons de leur séparation, c'est tout sourire que Camila, 26 ans, et Shawn, 24 ans, se sont retrouvés à Indio en Californie un peu plus d'un an après leur séparation. En effet, les deux chanteurs ont annoncé avoir rompu en novembre 2021, préférant garder une relation «amicale». Mais coup de théâtre! Voilà qu'ils se roulent des pelles dès le premier soir de Coachella. La chanteuse a carrément confirmé être à nouveau en couple avec Shawn Mendes.

Ces deux dernières années, plusieurs rumeurs entouraient les deux stars. Si Camila Cabello a confirmé une courte romance avec Austin Kevitch, Shawn Mendes n'a quant à lui jamais confirmé une quelconque relation.

C'est la foire sur les réseaux sociaux

Sur Twitter, TikTok et Instagram, les internautes, ces gens très sensibles, n'ont pas réussi à garder leur calme. Beaucoup d'entre eux sont sidérés.

«Shawn Mendes et Camila Cabello sont à nouveau ensemble🤌🥺❤️»

«Quoi???? Shawn Mendes et Camila Cabello sont ensemble???? Et leur vidéo à Coachella 😭😭😭😭»

Les verra-t-on ensemble le week-end prochain pour Coachella partie 2? Affaire à suivre.

(sia)

Vidéo: watson

