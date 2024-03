Cameron Diaz est aux anges. Image: Shutterstock

People

Cameron Diaz a choisi un prénom «très spécial» pour son petit dernier

Attention: carnet rose! Cameron Diaz est devenue maman une seconde fois, à l'âge de 51 ans. Le bambin porte un prénom bien original.

Cameron Diaz est aux anges: elle va pouvoir pouponner pour la deuxième fois, à... 51 ans. La star de Mary à tout Prix a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram:

«Nous sommes bénis et excités à l’idée d’annoncer l’arrivée de notre fils (...) Il est génial et nous sommes si heureux de l’avoir» Oui, on skip la mention du prénom du bambin de façon intentionnelle. Poursuivez la lecture de cet article pour le découvrir!

L'Image Instagram illustrant l'annonce. image: instagram @camerondiaz

La superstar a également ajouté: «Pour la sécurité des enfants, nous ne posterons aucune photo – mais il est très mignon. Nous sommes si reconnaissants. On vous envoie de l’amour!»

Cameron est mariée depuis 2015 au rockeur Benji Madden (membre du groupe Good Charlotte), âgé de 45 ans. Ensemble, ils ont eu une petite fille, dont le prénom est pour le moins original: Raddix. Son deuxième prénom est tout aussi pittoresque: Wildflower, ce qui signifie «fleur des champs», en anglais.

A n'en point douter, chez les Diaz-Madden, on aime des blases qui sortent du lot. Et ils ne sont pas les seuls: d'autres stars ont prénommé leurs enfants de façon singulière. Prenez Rihanna et A$AP Rocky avec leur petit Riot Rose, Madonna avec sa fille Lourde, ou encore Cosmo, le fils de Scarlett Johansson et Colin Jost. watson vous avait même dressé la liste des prénoms les plus perchés d'enfants de stars.

Après Raddix et Wildflower, qui nous évoquent des phonèmes légumineux ou de joyeuses salades, le couple ne pouvait pas faillir à sa réputation. Arriverez-vous à le deviner? Pour la réponse, cliquez sur l'image!

En savoir plus sur le prénom

Notre curiosité nous a aussitôt titillé, et l'on s'est frotté à Google pour en savoir plus. Le site Geneanet nous explique notamment:

«Nom très courant (réd: en France), rencontré surtout dans le Finistère et le Limousin. On le considère généralement comme un sobriquet donné à un homme orgueilleux, fier de lui» ça promet!

Quant au site monprénom.net, il nous dresse, avec rigueur et méthodologie, les qualités et les défauts majeurs dont sont pourvus les porteurs dudit prénom.

Pour les +:

Patience

Compréhension

Logique

Empathie

Succès

Pour les -:

Exigences excessives (mais bon, comme il a de la patience...)

Irresponsabilité

Obstination

Obsession

Lenteur

Du côté de la rédaction, le ressenti est mitigé:

«C'est très spécial!» Une source anonyme d'une rubrique très populaire.

«Ça fait très catholique» Vouiiii, on dirait bien.

«Comme la bière?» Une source assoiffée, dans la rédaction en cheffe.

«Sans mauvais jeu de mot, j'espère que ce mioche sera pourvu de toutes les vertus cardinales (à savoir prudence, tempérance, force et justice) parce qu'autrement, avec un prénom pareil, il est mal parti dans la vie» On n'aurait pu dire mieux.

Il faut tout de même admettre que ce prénom présente un gros avantage: en Californie, son porteur risque bien d'être un exemplaire unique en classe. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que ses petits camarades se montrent bienveillants (ce qui n'est pas gagné à cet âge-là).

La grande soeur Raddix est née sous GPA en 2019, dans le plus grand secret. Pour le petit dernier, les parents n'ont pas précisé s’ils avaient fait appel une seconde fois à une mère porteuse. Cependant, selon parents.fr, il semblerait que ce soit le cas puisque «Cameron Diaz était apparue en décembre sur son compte Instagram avec un ventre plat, pour faire la promotion d’Avaline, un vin qu’elle commercialise».

Photo postée le 8 décembre 2023. «C'était tellement amusant de vous voir tous en personne pendant la projection @avaline et @bumbleforfriends de The Holiday hier soir», légende Cameron. photo: instagram

(jod)