En Suisse romande, l'OFS a recensé quelque 58 600 prénoms. Image: KEYSTONE

Voici les prénoms les plus rares et les plus répandus de Suisse

On compte plus de 60 000 prénoms en Suisse. Voici quels sont les plus répandus et avec combien de personnes vous partagez le vôtre.

Plus de «Suisse»

L'année dernière, et pour la troisième fois consécutive, Noah a été le prénom le plus donné aux nouveau-nés en Suisse. C'était également le cas entre 2013 et 2017. Chez les filles, c'est Emma qui se hisse au premier rang, après l'avoir occupé à quatre reprises depuis 2011. C'est ce qui ressort des nouveaux chiffres publiés ce mardi par l'Office fédéral de la Statistique (OFS).

Maria et Daniel sont les plus populaires en Suisse

Noah et Emma jouissent donc d'un engouement durable. Pourtant, même si ces deux prénoms squattent régulièrement les premières places du classement depuis une dizaine d'années, ils ne font pas partie des plus répandus en Suisse. Côté hommes, le prénom le plus porté est Daniel. On en comptait quelque de 62 700 en 2022, contre 11 573 Noah. Côté femmes, on retrouve Maria, porté par 76 111 personnes l'an dernier, contre 11 637 Emma.

Dans la partie haute du classement figurent «des prénoms qui ont été longtemps à la mode ou qui étaient très appréciés dans les années de forte natalité», explique l'OFS. L'année dernière, Maria ne figurait par exemple qu'au 46e rang des prénoms les plus donnés, Daniel au 78e.

Il s'agit également de prénoms à consonance allemande, ce qui est logique, étant donné que de 60% de la population réside en Suisse alémanique. Quelle est donc la situation en terres francophones?

La situation en Suisse romande

En Suisse romande, l'OFS a recensé quelque 28 500 prénoms féminins et environ 30 100 prénoms masculins. Regardons d'abord du côté des femmes. Le prénom le plus fréquent est, de loin, Maria, avec 27 410 mentions. Marie, qui arrive en deuxième position, n'est porté «que» par 13 433 personnes. Suivent, assez distanciés, Anne, Catherine, Nathalie, Ana et Isabelle.

Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir combien de personnes portent votre prénom, et quel rang il occupe. 👇

Concernant les prénoms masculins, les écarts sont plus réduits. Jean occupe la première place, avec 13 240 mentions. Suivent Daniel et David qui, comme Nicolas, Pierre, Michel et Philippe, comptent plus de 10 000 adeptes chacun.

Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez découvrir avec combien de personnes vous partagez votre prénom, et quel rang il occupe. 👇

Les prénoms les plus rares en Suisse romande

Les chiffres de l'OFS montrent également qu'une énorme quantité de prénoms sont très rares. En Suisse romande, quelque 13 500 prénoms sont portés par une seule personne seulement: c'est plus du 20% du total. Environ 9500 autres comptent seulement deux adeptes. Les voici: