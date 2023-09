Il a de la chance ce petit garçon. Papa et maman sont vraiment stylés. Image: keystone/watson

Rihanna a dévoilé le prénom de son deuxième fils

Et il commence par la lettre «R», en hommage à maman et papa. So cute! Pour l'occasion, voici une dizaine de prénoms d'enfants de stars pour le moins... imaginatifs. On vous laisse juger.

It's a boy! Rihanna et son compagnon, le rappeur A$AP Rocky, ont accueilli leur deuxième petit garçon né le 1er août dernier à Los Angeles.

Contrairement à leur premier fils, dont le prénom RZA Athelston Mayers a été révélé une année après sa naissance – le suspens devenait insoutenable –, il n'aura fallu qu'un mois au couple avant d'annoncer au monde le prénom de leur nouveau chérubin: Riot Rose Mayers.

«R» comme «RiRi»

Selon PageSix, le couple a souhaité privilégier à nouveau la lettre «R», parce que maman s'appelle Rihanna et papa Rakim (Athelaston Mayers). Trop chou❤️! Le prénom pourrait être un clin d'oeil à la chanson Riot d'A$AP Rocky et de Pharrel Williams sortie en juillet dernier.

RZA et Riot sont certes deux noms pour le moins originaux (d'ailleurs, si vous savez comment prononcer RZA, merci de nous faire parvenir une note vocale).

Selon la rubrique people de watson, il ne s'agit toutefois pas des pires prénoms donnés par les stars à leur précieuse progéniture.

La preuve:

Apple

La fille de Gwyneth Paltrow et Chris Martin

La fille de Gwyneth Paltrow et Chris Martin X Æ A-XII et Exa Dark Sideræl

Le fils et la fille d'Elon Musk et Grimes.

Vous pouvez à nouveau nous envoyer une note vocale si vous savez prononcer ces prénoms.

Le fils et la fille d'Elon Musk et Grimes. Vous pouvez à nouveau nous envoyer une note vocale si vous savez prononcer ces prénoms. Cosmo

Le fils de Scarlett Johansson et Colin Jost

Le fils de Scarlett Johansson et Colin Jost Lourdes

La fille de Madonna et Carlos Leon



La fille de Madonna et Carlos Leon Sylvester Apollo

Le fils d'Emily Ratajkowski et Sebastian Bear-McClard

Le fils d'Emily Ratajkowski et Sebastian Bear-McClard North, Chicago, Saint et Psalm

Les filles et fils de Kim Kardashian et Kanye West



Les filles et fils de Kim Kardashian et Kanye West Daisy Dove

La fille d'Orlando Bloom et Katy Perry



La fille d'Orlando Bloom et Katy Perry Phoenix

Le fils de Paris Hilton et Carter Reum



Le fils de Paris Hilton et Carter Reum Rumi et Sir

Les jumeaux de Beyoncé et Jay-Z

Les jumeaux de Beyoncé et Jay-Z Raddix

La fille de Cameron Diaz et Benji Madden

La fille de Cameron Diaz et Benji Madden Zuma Nesta Rock

Le fils de Gwen Stefani et Gavin Rossdale

Le fils de Gwen Stefani et Gavin Rossdale Bluebell Madonna

La fille de Geri Halliwell et Sacha Gervasi

La fille de Geri Halliwell et Sacha Gervasi Aleph

Le fils de Natalie Portman et Benjamin Millepied

A titre informatif, ces prénoms fonctionnent lorsqu'on est la fille de Kim Kardashian ou le fils de Jay-Z, qu'on est millionnaire avant même d'être venu au monde et que notre camarade de classe est le petit X Æ A-XII.

En revanche, chez les enfants ordinaires, Daisy Dove risque clairement de se faire lancer des trucs dessus dans la cour de récréation par Laura ou Kevin. On vous aura prévenu.