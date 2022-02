Vidéo: watson

«Poutine, si j'étais ta mère...»: le speech gênant de l'actrice Annalynne McCord

Annalynne McCord, vue notamment dans le remake de la série «Beverly Hills», s'est récemment illustrée dans une vidéo ultra cringe postée sur Twitter. «Cher Poutine, si j'étais ta mère, tu aurais été aimé...».

L'actrice américaine Annalynne McCord a joué dans les séries «Beverly Hills: 90210», «Nip/Tuck» et «Dallas». Depuis, on l'a vue dans des films indépendants et des téléfilms. On l'a pas vue, quoi. Mais il semblerait qu'elle ait trouvé le moyen de refaire parler d'elle.

Dans une vidéo postée sur son Twitter, elle s'adresse directement à Vladimir Poutine suite à l'invasion russe en Ukraine. Elle lui raconte que si elle avait été sa mère, il aurait été vraiment aimé. «Le monde aurait été plus chaleureux...» Plus de deux minutes de malaise et de gênance:

C'est si cringe qu'on peut se demander si l'actrice n'est pas en train de troller tout internet. Si c'est le cas, bravo à elle. Si non... Rien à ajouter.

