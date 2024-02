Vidéo: watson

People

Cette super-héroïne a un problème avec les super-héros

En pleine promo pour le film Madame Web issu de l'univers de Spider-Man, l'actrice Dakota Johnson a répondu à une interview en sortant des réponses lunaires, mais surtout très drôles.

Plus de «Divertissement»

Madame Web, c'est une nouvelle adaptation cinématographique de l'univers de l'homme-araignée par le studio Sony, sorti ce 14 février sur les écrans.

Pour en savoir plus sur le film: Il y a du nouveau dans l'univers Spider-Man

Un film dans l'univers de Spider-Man, mais sans celui-ci, et qui met en lumière des seconds couteaux dans le seul but de garder les droits du personnage et générer un peu de profit.

Difficile d'y croire comme en témoignent une bande-annonce plus que bancale et une promo erratique où même Dakota Johnson, son actrice principale, n'y croit plus. Le film est d'ailleurs un four puisqu'il ne récolte à ce jour que 16% de critiques positives sur le célèbre site agrégateur Rotten Tomatoes.



Cette semaine, alors qu'elle était interviewée par Josh Horowitz, un célèbre journaliste cinéma, Dakota s'est montré un peu au bout du rouleau en répondant à la question suivante :

«Pouvez-vous citer les trois "Spider-Man" avec Tom Holland?» Josh Horowitz

«Oui… "Spider-Man: Here He Comes", "Spider-Man: And He's Back" et "The Goblet of Spider-Man"» Dakota Johnson

«Vous avez besoin de vacances» Josh Horowitz

Des réponses hilarantes à voir en vidéo. L'actrice a d'ailleurs avoué durant son monologue en tant qu'invitée du Satuday Night Live le 15 janvier dernier qu'elle était souvent incomprise en interview. En effet, la comédienne a tendance à faire systématiquement des blagues que les journalistes retranscrivent de façon littérale.

Lors d'un entretien accordé aux colonnes d'Entertainment Weekly, l'actrice a confié s'être initialement montrée réticente à l'idée de jouer dans un film de super-héros. Dakota Johnson a également révélé que ce fut un tournage difficile, le scénario changeant à multiples reprises, et les fonds verts étant un peu trop présents:

«Je n'ai jamais vraiment fait de film avec des fonds verts et de fausses explosions nécessitant que quelqu'un crie "explosion !", ce qui m'indiquait de devoir me comporter comme si quelque chose venait effectivement d'exploser.»



«C'était complètement psychotique. Je me disais: je ne sais même pas si ça va être bien du tout; j'espère que je me suis bien débrouillée…» Dakota Johnson