Quand les acteurs restent dans leur personnage sur le tapis rouge

C'est «Croctober» et on va tous souffrir

Fidèle à elle-même, Helena Bonham Carter a décidé d'y aller franco et de s'habiller comme la Reine de Cœur, le personnage qu'elle interprète dans Alice au Pays des Merveilles. On est loin de la simple «touche de couleur».

Concernant cette tenue, l'actrice explique: «Je pense que Mercredi apprécierait le voile», relaye Cosmopolitan . Une touche noire et gothique que Jenna Ortega a constamment intégrée à ses looks lors de la promotion de la série.

Timothée Chalamet et Zendaya sont tous deux des icônes de la mode qui jouent avec les formes, les couleurs, les matières et les accessoires et qui entrent dans la liste des acteurs qui se (re)plongent dans la peau d'un personnage le temps d'un tapis rouge, à l'instar de:

En pleine promotion de Dune, deuxième partie, Zendaya nous régale avec des looks hors de ce monde qui font référence à l'univers extraterrestre du film. Elle n'est toutefois pas la première à faire allusion à son rôle sur les tapis rouges. Tour d'horizon des tenues les plus fantastiques que les stars ont portées.

Qui est Joe Alwyn, la prochaine victime de Taylor Swift?

L'acteur britannique, ex-compagnon de Taylor Swift, est au cœur de nombreuses rumeurs auprès des fans de la chanteuse. Ces derniers sont persuadés qu'il est la cible de son nouvel album.

On a longtemps reproché à Taylor Swift son incapacité à garder sa vie privée... privée. A l'instar de ses albums largement inspirés par ses ruptures, quiconque ose se frotter aux griffes de la belle sait que, tôt ou tard, il passera sur le grill. Il semblerait donc que l'heure ait sonné pour Joe Alwyn. L'acteur britannique de 32 ans a été ce qui semble être la plus longue relation de la chanteuse, mais aussi la plus secrète. Plus pour très longtemps toutefois, si l'on en croit les nombreuses spéculations qui entourent le nouvel album de Taylor prévu en avril.