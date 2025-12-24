Mariah Carey va se faire encore plus de fric grâce à son tube All I want for Christmas is you. getty/watson

Mariah Carey va gagner encore plus de pognon grâce à son hit de Noël

Alors que son tube mondial, All I want for Christmas is you, lui rapporte déjà des millions depuis 30 ans, la reine de Noël autoproclamée va toucher une petite prime cette année en remportant un procès concernant cette chanson de Noël iconique.

Mariah Carey répète peut-être chaque année depuis 31 ans qu'elle n'a pas besoin «ni de présent ni de sapin» pour Noël, un joli cadeau s'est quand même glissé sous l'arbre cette année: une victoire éclatante devant les tribunaux, accompagnée d'un généreux chèque de 90 000 dollars.

Pour rappel, son tube planétaire était l'objet d'une plainte déposée en 2023 par deux auteurs-compositeurs, Andy Stone et Troy Powers. Les deux musiciens du groupe Vince Vance & The Valiants réclamaient à Mariah quelque 20 millions de dollars, arguant que leur chanson de 1989, All I want for Christmas is you, présentait de nombreuses similitudes avec celle de la diva, sortie en 1994.

On vous laisse en juger... la version de 1989 Vidéo: YouTube/malacomg

Et celle de Mariah, en 1994 Vidéo: YouTube/MariahCareyVEVO

Selon des documents juridiques obtenus par TMZ et Complex, la plainte a été balayée d'un revers sec par le juge en charge de l'affaire. Lequel a non seulement décrété que cette action en justice était «dénuée de fondement», mais également décidé d'infliger des sanctions à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de dollars aux plaignants pour «dissuader les gens d'intenter des poursuites sans fondement». Et bim.

Mariah Carey aurait ainsi perçu quelque 92 303,20 dollars de dédommagements. Plusieurs milliers de dollars supplémentaires ont dû être versés à d’autres parties impliquées dans l’affaire, portant le total à près de 110 000 dollars.



Un vrai pactole

Une broutille, vous allez me dire, en comparaison avec les quelque 3 millions de dollars que lui rapporterait son tube chaque année, selon les estimations du New York Post (ou 2,5 millions, d'après les calculs de The Economist) - soit entre 70 et 90 millions de dollars depuis novembre 1994.

«Mariah Carey gagne au moins 1 centime à chaque fois que la chanson est diffusée» Selon les données de 2024 du New York Post

C'est sans compter les 60 millions qu'a déjà rapporté All I want for Christmas is you rien que l'année de sa sortie. Le tube, dont le succès planétaire a été immédiat, s'était hissé en tête des classements dans 26 pays et passé 14 semaines en tête du Billboard Hot 100.

Un classement avec lequel la chanson renoue chaque année. Le 13 décembre, le hit iconique est par ailleurs devenu la première chanson de Noël à atteindre les 2 milliards d'écoutes sur Spotify.

Et on arrive encore à s'étonner de voir la déesse de Noël, chaque 1er novembre, sortir son tube de son bocal de cornichons, depuis trois décennies.