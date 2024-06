Katy Perry est en pleine promotion de son prochain single. images: x/getty/montage

People

Les tenues sexy de Katy Perry font sensation

De passage à Paris, la chanteuse Katy Perry sait comment y faire pour promouvoir son nouveau son.

Plus de «Divertissement»

Katy Perry est de retour, et la star a tout organisé pour que son come-back musical ne tombe pas aux oubliettes. Mission réussie: de passage à Paris, ses différentes tenues ne sont pas passées inaperçues.

Notre résumé en images de Vogue World 👇 Les stars ont brillé à Paris lors de ce prestigieux événement

Pour commencer, l'Américaine de 39 ans a fait sensation sur le runway de Vogue World. Elle a été aperçue dans une robe composée de lanières en cuir. Au menu: de la chair apparente, et un look mi-valkyrie, mi-abat-jour (mais c'était réussi).

Petit coup d'oeil sur le runway 👇 La tendance «Abat-jour chic» bat son plein à Paris. Getty Images Europe

Mercredi, la chanteuse n'a pas déçu. Elle est apparue dans un look Matrix glamourisé, tout de noir: leggings déchirés taille (ultra, ultra, ultra) basse, manteau de fourrure... et rien dessous. Le tout était couronné de grosses lunettes noires. La star a rejoint en majesté le front row avec le tout-Hollywood: Naomi Watts, Nicole Kidman, Kerry Washington, et même la queen Anna Wintour.

Un «braless» look (sans soutien-gorge) pour Balenciaga. Image: Corbis Entertainment

Mais la tenue qui a le plus marqué les esprits, c'est celle que la star a arborée à l'occasion du lancement de son nouveau morceau baptisé Woman’s World, dont la sortie est prévue le 11 juillet.

Vous voulez un extrait?

L'interprète de E.T s'est pointée au Ritz après une session d'écoute dans une robe rouge très «smart». En effet, à son fourreau sexy avait été ajoutée une traîne de presque 200 mètres, sur laquelle les paroles de son futur single étaient inscrites. Effet garanti!

Découvrez les images 👇 Vidéo: twitter

GC Images

Nous, on a eu de la peine à décrypter les paroles, mais peut-être êtes-vous plus doués que nous!

Le 17 juin, la star a également révélé la photo-pochette de l'album, sur laquelle elle porte un haut de bikini et un pantalon semblable à une armure.

Un look un brin Chevaliers du Zodiaque. image: instagram

Cette dernière a suscité des polémiques, car Katy Perry y apparaît plus mince que jamais, et de nombreux internautes l'ont accusée d'avoir eu recours à des médicaments du type Ozempic pour atteindre cette ligne de rêve.

(jod)