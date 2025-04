«Andor», saison 2: les fans n'en reviennent pas

Les premiers épisodes de la deuxième et dernière saison d'Andor sont sortis ce mercredi 23 avril. C'est la série Star Wars la mieux notée, et les fans ont du mal à croire à quel point elle est bonne. Andor raconte l’histoire captivante des débuts de la rébellion et établit des parallèles clairs avec les événements actuels de notre monde réel.

Que vaut la saison 5 de «You»? On vous raconte (sans spoiler)

Joe Goldberg est de retour au bercail. Et il n’est plus le petit libraire mal dans sa peau. Il est clean. Marié. Médiatisé. Puissant, même. (Et accessoirement de nouveau papa.) Mais YOU reste YOU. Et comme toujours avec notre sociopathe préféré, il ne faut pas se fier aux apparences. Welcome back to New York, darling!

On aurait aimé croire à sa rédemption. Vraiment. La fin de la saison 4 nous avait presque vendus un Joe Goldberg lavé de ses péchés, prêt à tirer un trait sur ses pulsions de meurtrier complètement zinzin. L’eau du pont londonien, duquel il saute pour en finir dans le dernier épisode, aurait dû tout emporter: les ex assassinées, les cages «pour conserver les livres», les monologues intérieurs dérangés.