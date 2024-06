Vidéo: watson

Les stars ont brillé à Paris pour ce prestigieux événement

Aya Nakamura, Bad Bunny, Pharrell Williams, Gigi Hadid: les célébrités et acteurs du monde de la mode ont répondu présents à l'événement Vogue World, un défilé organisé en grande pompe sur la place Vendôme. On vous montre les images?

Après New York et Londres, c'était au tour de Paris d'accueillir ce dimanche soir sur la place Vendôme tout le gratin de la mode afin de célébrer la couture, les arts et le sport. Pour cette troisième édition, chaque discipline sportive – la natation, le cyclisme, l'équitation ou l'escrime – a été mise en avant par un grand couturier français, passé ou présent, ainsi que par les maisons qui ont présenté historiquement leurs collections dans la capitale française, rappelle Vogue France.

«Paris sera une sorte de cérémonie d'ouverture, celle qui célèbre 100 ans de mode et de sport, ainsi que cette ville extraordinaire» Anna Wintour

Aya Nakamura a ouvert le défilé en interprétant Fly, une performance durant laquelle le public a pu découvrir des robes Chanel montrées pour la première fois en 1924.

Le show était ensuite divisé selon les époques et la discipline sportive – athlétisme années 30, équitation années 50, football années 90, etc. –, dévoilant à chaque fois des tenues ou accessoires inspirés des archives et de l'histoire des maisons et créateurs. Le tout entrecoupé de surprises, comme Bad Bunny qui chante Monaco ou Kendall Jenner et Gigi Hadid à cheval au milieu de la place Vendôme.

«C'est Vogue qui aurait dû se charger de la cérémonie d'ouverture des JO», propose un internaute, visiblement conquis.