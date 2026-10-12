Tobey Maguire a officié au mariage de son ex-femme à Hawaii

Tobey Maguire (à droite) a officié au mariage de son ex-femme Jennifer Meyer et de son nouveau mari, Geoffrey Ogunlesi. WireImage

Ils ont été mariés par Spider-Man

Tobey Maguire a marié son ex-femme à Hawaï. Pour l’occasion, l’ancien Spider-Man a ressorti sa pose culte des années 2000.

Plus de «Divertissement»

Quand un couple divorce, cela ne signifie pas forcément que les ex-conjoints sont amenés à se détester. La preuve avec l’acteur Tobey Maguire, qui a officié en tant que maître de cérémonie lors du mariage de son ex-femme Jennifer Meyer avec son nouvel époux, le producteur de musique et héritier milliardaire Geoffrey Ogunlesi.

Cette créatrice de bijoux avait été l'épouse de l'acteur de 2007 à 2016. Aujourd'hui encore, le duo met un point d'honneur à préserver l'entente familiale pour le bien-être de leurs deux enfants, Ruby (19 ans) et Otis (17 ans). Les deux adolescents ont d'ailleurs activement participé à cette cérémonie aux côtés de leur père.

Jennifer Meyer a donc épousé Geoffrey Ogunlesi lors d’une cérémonie romantique sur une île d’Hawaï, au prestigieux Four Seasons Resort Lanai. Le couple s’est passé la bague au doigt avec la bénédiction de l’acteur, connu pour avoir incarné Spider-Man dans la trilogie de Sam Raimi entre 2002 et 2007. Un rôle dans lequel il a également été possible de le revoir dans Spider-Man: No Way Home (2021).

L'acteur n'a d'ailleurs pas manqué de faire référence à l'iconique homme-araignée en prenant la célèbre pose accroupie du personnage.

Tobey Maguire prenant la pose de Spider-Man. Image: BACKGRID

Jennifer Meyer a partagé dans le magazine People que Tobey Maguire était devenu son «meilleur ami» et qu'une réelle complicité s'était installée entre l'acteur et son nouveau mari. Le nouveau couple a par ailleurs accueilli une petite fille née en mai 2026. Quant au divorce entre Tobey et Jennifer, il n'a été officiellement finalisé qu'en septembre 2026, soit à peine quelques semaines avant cette union.

«Tobey Maguire est un père formidable. C’est un ex-mari formidable. Et Geoff l’aime, et lui aussi aime Geoff. Du coup, tout se passe à merveille» Jennifer Meyer

Le mariage a réuni un parterre de célébrités très sélect, parmi lesquelles le grand ami de Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio (accompagné de sa petite amie Vittoria Ceretti), ainsi que Jeff Bezos, Lauren Sánchez, Courteney Cox et Kate Hudson.