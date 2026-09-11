Après Nicolas Cage, d'autres maisons de stars sont menacées

A Malibu, plusieurs maisons de célébrités risquent les mêmes problèmes que ceux rencontrés par Nicolas Cage, dont la propriété à 10,5 millions de dollars a failli disparaître cette semaine. Image: imago

Ces maisons de stars sont menacées

A Malibu, à l'instar de la somptueuse propriété à 10,5 millions dollars de Nicolas Cage qui a bien failli disparaître dans un trou béant cette semaine, d'autres maisons de célébrités risquent de connaître un problème similaire. Voici ce qui explique le phénomène et quelles stars doivent s'inquiéter.

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La nouvelle a fait beaucoup jacasser dans l'enclave cliquante de Malibu, en début de semaine: la somptueuse villa de l'acteur Nicolas Cage s'est retrouvée à quelques centimètres d'être engloutie par un gouffre béant, suite aux violentes ondes de tempête provoquées par la tempête tropicale Marie dans le Pacifique.

L’affaissement de terrain rappelle la vulnérabilité de ce littoral très convoité, où les propriétés à plusieurs millions sont alignées comme des perles.

«Il y a de nombreuses raisons de vouloir vivre à Malibu. On y trouve des propriétés de classe mondiale, des vues à couper le souffle et une intimité absolue» L'entrepreneur Kyle Tourjé, dans le Daily Mail

«Mais lors de l'achat d'une propriété dans ce secteur, il est indispensable de la faire évaluer et de s'assurer de connaître l'âge de la digue», rappelle Kyle Tourjé, vice-président de l’entreprise de réparation de structures Alpha Structural, interrogé par le Daily Mail.

En effet, de nombreuses propriétés en bord de mer sont exposées aux fortes vagues. Le point faible se trouve parfois sous les terrasses: les digues qui protègent les maisons peuvent être bien plus anciennes que les villas elles-mêmes.

Chez Nicolas Cage, une partie de l'allée a été engloutie. capture d'écran: fox weather

Certaines remontent à plusieurs décennies. Lorsque les vagues emportent la terre sous ces ouvrages, le terrain peut s’affaisser. Une protection trop basse peut également laisser passer l’eau, explique le spécialiste.

D'autres stars menacées

De quoi intéresser du beau monde. Sur Carbon Beach, surnommée «la plage des milliardaires», le journal cite notamment les propriétés de Larry Ellison, cofondateur d’Oracle, et de l'actrice Courteney Cox ou jusqu'à récemment du rappeur Dr Dre, qui a vendu sa maison de plage pour 16,5 millions de dollars en mars dernier. Parmi les anciens résidents figurent également Gal Gadot, la star de Wonder Woman et Les Moonves, l'ancien PDG de la chaîne CBS.

De nombreuses célébrités possèdent une propriété dans cette enclave huppée, à la fois menacée par les eaux et les feux. Image: imago

Plus loin, Malibu Colony accueille notamment Tom Hanks et Miley Cyrus. Rien n’indique que leurs maisons aient subi les mêmes dégâts: elles illustrent toutefois l’attrait de ces quartiers directement installés sur la plage.

Et l’océan n’est pas le seul voisin encombrant. Malibu doit aussi composer avec les incendies et les glissements de terrain. Paris Hilton, Mel Gibson et Milo Ventimiglia figurent parmi les célébrités dont des propriétés ont été détruites par les flammes lors des terribles incendies de janvier 2025, rappelle le quotidien britannique.

La propriété de Caitlyn Jenner, située sur les flancs rocheux des collines de l'autre côté de la Pacific Coast Highway, est également exposée à un risque accru lié aux ondes de tempête, en particulier dans les zones touchées par les incendies.

Des maisons menacées par les feux dans la région de Los Angeles, le 7 janvier 2025. image: imago

Pour Kyle Tourjé, posséder une adresse dans ce décor exige donc un entretien suivi: fondations, murs de soutènement, canalisations et drainage doivent être surveillés. Avant d’acheter, il recommande aussi de vérifier l’âge de la digue.

A Malibu, il est possible de s’offrir une place au premier rang face à l’océan. Pas la garantie, en revanche, qu’il garde ses distances. (mbr)

Vidéo: watson