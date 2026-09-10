Harry Styles se produit actuellement au Madison Square Garden, à New York. Mais à deux jours du 25e anniversaire du 11-Septembre, le visuel de l’un de ses billets de concert passe très mal auprès de certains fans.

Harry Styles indigne à deux jours du 11-Septembre

La faute à un mauvais timing ou à un sérieux manque de jugeote? Reste que visuel choisi pour un billet de concert de Harry Styles au Madison Square Garden de New York a provoqué un sérieux malaise. A quelques jours du 25e anniversaire des attentats du 11-Septembre, certains fans se demandent comment l’image a pu être validée.

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Harry Styles se serait sans doute volontiers passé de cette polémique. Le chanteur britannique est sous le feu des critiques à New York en raison d’un visuel utilisé pour l’un des billets de sa tournée «Together, Together» au Madison Square Garden.

En cause? Le dessin du billet du concert du mercredi 9 septembre, septième date de sa résidence new-yorkaise. On y voit une voiture jaune, avec apparemment Harry Styles à son bord, voler au-dessus de l’Empire State Building, en laissant derrière elle une traînée passant tout près de la flèche du célèbre gratte-ciel.

Un fan a partagé l'image de son billet sur X. capture d'écraN: x

Un dessin qui aurait probablement suscité beaucoup moins de réactions à une autre période de l’année. Mais le timing est particulièrement sensible: le concert a lieu seulement deux jours avant le 25e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont immédiatement fait le rapprochement avec les attaques contre le World Trade Center, qui avaient fait près de 3000 morts.

L'image d'un avion survolant les tours de New York rappelle forcément de mauvais souvenirs. Image: AP

«Mettre ça au dos la semaine du 11-Septembre, c’est complètement dingue», s’est indigné un fan sur X, quand un autre juge le choix «un peu audacieux» compte tenu de la date et du lieu. Une question revient surtout parmi les réactions citées par Page Six:

«Sérieusement, qui a approuvé ça?» Un fan, sur X

Le média américain précise avoir contacté les représentants de Harry Styles pour obtenir une réaction. Au moment de la publication de son article, aucune réponse n’avait été rapportée.

Pas moins de 30 concerts à New York

Cette controverse intervient alors que Harry Styles poursuit son imposante résidence de 30 concerts au Madison Square Garden. Celle-ci a débuté le 26 août et doit se poursuivre jusqu’au 31 octobre. New York constitue d’ailleurs la seule étape américaine de sa tournée «Together, Together», qui est également passée par Amsterdam, Londres, São Paulo et Mexico avant de poursuivre sa route en Australie.

Le chanteur vient par ailleurs d’annoncer à ses fans que de nouvelles dates pour 2027 seraient dévoilées ce jeudi 10 septembre. Elles devraient constituer les «dernières villes» de cette tournée. (mbr)

Vidéo: watson