Gwyneth Paltrow dévoile la vérité sur sa bougie senteur vagin

Gwyneth Paltrow vient de révéler les coulisses de l’un des produits les plus improbables et célèbres de son empire Goop: sa fameuse bougie «This Smells Like My Vagina».

Gwyneth Paltrow révèle la vérité sur sa bougie «senteur vagin»

C'est incontestablement le produit le plus célèbre de Goop, la marque lifestyle de l'actrice reconvertie en gourou bien-être: sa bougie à la prétendue odeur vaginale à 75 dollars, qui a provoqué un scandale mondial avant de se vendre par milliers d'exemplaires. Sa créatrice s'est confiée sur ses origines.

Plus de «Divertissement»

Certaines idées sont vouées à rester à l'état de blague, échangée après un excès notoire de margaritas. D'autres à devenir des coups marketing de génie, rapportant à leur géniteur des centaines de milliers de dollars. La fameuse bougie «This Smells Like My Vagina» («Ça sent comme mon vagin») de Gwyneth Paltrow entre dans ces deux catégories.

Invitée mardi sur le podcast «Friends Keep Secrets», l'actrice et femme d'affaires a expliqué qu'elle travaillait avec le directeur artistique Douglas Little sur un parfum «terreux», au moment de trouver l'un des produits les plus controversés et les plus recherchés de sa marque, Goop. «J'aime les parfums un peu inhabituels», a expliqué Gwyneth Paltrow. «J'aime les senteurs de bois, de cuir. Notre premier parfum s'appelle Church; il sent l'encens.»

L'actrice et femme d'affaires était l'invitée du podcast «Friends Keep Secret». image: friends keep secret

Alors que les deux compères testaient différentes odeurs, notamment des notes de feuilles de tomate et d’algues, l’une d’elles a particulièrement plu à Gwyneth Paltrow. Et l’Américaine, qui assure avoir un humour beaucoup plus «corporel» que ne le laisse penser son image publique, a lâché une plaisanterie:

«Eh bien, celui-ci sent comme mon vagin» Gwyneth Paltrow, à l'époque du lancement de sa bougie

Ni une ni deux, il n'en fallait pas plus pour que son collègue trouve l'idée excellente. Suffisamment pour créer une bougie portant ce nom. Et lorsque l’équipe de Goop a découvert le résultat, elle a décidé de la commercialiser. «Je croyais plaisanter et, de toute façon, le reste appartient à l’histoire», résume aujourd’hui Gwyneth Paltrow.

La vérité enfin révélée

Que les plus curieux se calment: l’objet n’était pas censé reproduire fidèlement l’odeur des parties intimes de l’actrice. «Ça ne sentait certainement pas comme mon vagin», a-t-elle tenu bon de préciser durant le podcast.

La bougie mélangeait notamment bergamote, géranium, rose de Damas, cèdre et graine d’ambrette. Lancée début 2020 au prix de 75 dollars, elle s'était retrouvée rapidement en rupture de stock.

La fameuse bougie au parfum sulfureux. image: goop

Or, la blague a commencé à prendre tellement de place que sa créatrice a fini par y mettre un terme. «C’est devenu tellement important que nous avons fini par arrêter de le vendre, car cela détournait l’attention des gens de ce que nous faisions», a-t-elle expliqué. Sa commercialisation a finalement cessé en 2023.

Six ans après son lancement, l’objet continue visiblement d’attiser les convoitises. Benny Blanco, co-animateur du podcast et accessoirement mari de Selena Gomez, a indiqué que les bougies sont toujours très demandées, puisqu'il a dépensé 600 dollars pour en acheter un exemplaire auprès d'un revendeur. Face à ce prix délirant, Gwyneth Paltrow a même plaisanté sur une éventuelle résurrection: «On devrait la refaire.»

Ce ne serait pas totalement incohérent. Après le succès de sa première bougie, Goop avait poursuivi dans la même veine avec d’autres noms provocateurs, dont «This Smells Like My Orgasm» et «This Smells Like My Prenup».

Six ans plus tard, la blague de Gwyneth Paltrow sent donc toujours aussi bon les affaires. (mbr)

Vidéo: watson