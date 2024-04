Fedez est désormais séparé de Chiara Ferragni. capture d'écran twitter

Il était marié à la reine des influenceuses, il craque à la télévision

Le rappeur italien Fedez a fondu en larmes à la télévision quand il a commencé à parler de son mariage avec Chiara Ferragni, l'influenceuse déchue.

Marie-Adèle Copin Suivez-moi

Ce mardi 9 avril, le rappeur italien Fedez était invité à l’émission Belve sur la chaîne Rai 2. Il doit sa notoriété, non pas à sa musique qui n'a pas réussi à franchir les frontières italiennes, mais à son mariage avec Chiara Ferragni, l'influenceuse star aux 29 millions de followers sur Instagram.

Lors d'un entretien de près de 50 minutes, il a confirmé à la journaliste que leur mariage était fini, ne pouvant retenir ses larmes.

«Putain de merde je ne voulais pas pleurer, attendez...»

«Ces trois dernières années ont été très difficiles et malheureusement nous n'avons pas tenu»

«Chiara et moi avons passé des moments difficiles, on a passé ma maladie...»

Jusqu'à maintenant, ni Fedez ni Chiara n'avaient confirmé officiellement cette info même si toute la presse italienne, friande de ce genre de potins, avait confirmé leur rupture en février. On peut dire que c'est désormais officiel. Après sept ans de mariage, le couple se sépare, même si pour le moment, ils ne sont pas encore divorcés.

Leur relation s'est effritée avec d'abord la maladie de Fedez. En 2022, on lui découvre une tumeur cancéreuse au pancréas pour laquelle il est opéré d'urgence.

Chiara et Fedez ont deux enfants.

Plus récemment, des scandales financiers entourant l'influenceuse auraient été la goutte qui a fait déborder le vase, notamment le «Pandoro Gate». Oui, oui, la brioche. La jeune femme de 36 ans a été condamnée par la justice italienne pour ne pas avoir reversé toutes les recettes d’une offre commerciale caritative à un hôpital. Elle avait fait la promotion de cette brioche dans une vidéo. Or l'établissement n'a pas touché tout l'argent promis. La vente de charité a rapporté plus d'un million d'euros à Chiara Ferragni et elle n'a reversé que 50 000 euros à l'hôpital, surtout que cet argent devait aller à des enfants malades. Le genre de boulette qui ne passe pas sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, le gagne-pain de l'influenceuse italienne. Depuis fin décembre, son nombre d'abonnés est en chute libre.

En Italie où Chiara est une énorme star, certains prétendent que leur séparation est mise en scène, qu'il s'agit d'un complot pour faire oublier le scandale du pandoro.

Pour le moment, Chiara Ferragni n'a pas fait d'annonce officielle. D'après son compte Instagram, elle était récemment à Dubaï en vacances en famille avec ses deux enfants et ses sœurs. De vraies vacances qu'elle s'est probablement payées toute seule comme une grande (enfin on espère) puisqu'elle n'a tagué aucun hôtel dans ses publications.

Chiara Ferragni était récemment à Dubaï.

