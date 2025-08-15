bien ensoleillé18°
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

26 mèmes sur le travail à ne jamais montrer à votre patron

26 mèmes sur le travail à ne jamais montrer à votre patron

Le monde du travail est brutal. Mais ces mèmes le sont d'autant plus.
15.08.2025, 05:3115.08.2025, 05:31
Plus de «Divertissement»

Même si nous aimons tous notre travail (il nous permet de remplir notre frigo, waouh!), parfois, le week-end suivant semble inatteignable. Heureusement, il existe des mèmes qui peuvent adoucir les dures heures de travail.

Voici 26 mèmes divertissants que vous ne devriez jamais montrer à votre patron.

Quand c'est l'heure, c'est l'heure!

Job Memes Arbeit Memes
Image: instagram

Quand il y a un incendie au travail mais que votre shift est terminé

Nous connaissons tous ce «Chad».

Arbeits Memes
Image: instagram

Le moment où vous réalisez que si vous vous donnez à 110%, vous gagnez autant que Chad, qui parfois «oublie» de faire son travail.

Parfois, Internet, c'est comme le vélo

Lustige Memes bei der Arbeit
Image: facebook

Le projet sur lequel je suis censé travailler et l'ordinateur portable du bureau.

On vieillit plus vite dans les emplois stressants.

Lustige Memes zur Arbeit
Image: imgur

Lorsque vous avez commencé chez votre employeur vs. à quoi vous ressemblez au travail aujourd'hui.

Pour que vous sachiez immédiatement à quoi vous attendre:

Job Memes Arbeit Memes
Image: instagram

Quand vous êtes censé montrer les environs aux nouveaux:
Je viens ici pour pleurer.

La pause déjeuner est toujours tellement courte

Job Memes Arbeit Memes
Image: instagram

Ce que l'on ressent en retournant au travail après avoir mangé.

Astuce de vie pour les personnes stressées:

Job Memes Arbeit Memes
Image: instagram

Tu n'as pas l'air si stressé au travail. Quel est ton secret?
Ça fait longtemps que je m'en fiche.

(Tout le monde l'a fait)

Job Memes Arbeit Memes
Image: instagram

Lorsque vous passez devant votre entreprise pendant votre jour de congé.

Quand même les poulets sont mieux traités que vous au travail...

Job Memes Arbeit Memes
Image: instagram

Ont grandi dans un environnement sans stress.

Un message caché

Job Memes Arbeit Memes
Image: instagram

Pourquoi es-tu toujours si silencieux?
«Je vous déteste tous.»

Parfois comme ça, parfois comme ça

Job Memes Arbeit Memes
Image: instagram

Le management, quand on a besoin d'aide.
Le management, quand on fait des erreurs faute d'aide.

Nous aussi, appareil de cuisine, nous aussi

Job Memes Arbeit Memes
Image: instagram

Ma nouvelle signature email:
Je fonctionne toujours, mais la lumière en moi s'est éteinte.

C'est gentil...

Job Memes Arbeit Memes
Image: instagram

Quand vous voyez des gens venir pour des entretiens.

Cela peut arriver parfois

Lustige Memes zur Arbeit
Image: instagram

Et il n’y a aucun signe de vie intelligente nulle part.

Un véritable uniforme de travail

lustige Memes zur Arbeit
Image: instagram

Je me prépare pour le travail.

Merci...à toi aussi?

Quand on me dit: bon travail!

Plus dur que de retenir un pet

Lustige Memes zum Thema Arbeit
Image: facebook

Moi quand j'essaie de garder mes opinions pour moi au travail.

À quel point pouvez-vous ouvrir les yeux? Oui.

Lustige Memes zur Arbeit
Image: facebook

Quand j'essaie de faire signe à mon collègue d'arrêter de bavarder parce que la personne en question vient d'entrer dans la pièce.

C'est aussi une sorte d'astuce de vie

Lustige Memes zum Thema Arbeit
Image: instagram

Désolé, je suis en retard, mon réveil ne s'est pas déclenché parce que je ne l'ai pas réglé parce que je ne voulais pas venir aujourd'hui.

Cela semble logique

Lustige Memes zur Arbeit
Image: instagram

Les méchantes reines ne sont que des princesses Disney qui ont travaillé trop longtemps au service client.

Ce mème est particulièrement vrai lorsque l’on travaille à domicile:

Lustige Memes bei der Arbeit
Image: instagram

Ma photo de profil vs moi lors de la réunion vidéo.

La liste des choses à faire est encore longue aujourd'hui

Lustige Memes zur Arbeit
Image: imgur

Aujourd'hui sur l'agenda:
1. souffrir

Parfois, votre esprit cesse de fonctionner. Et vous avec.

Lustige Memes zur Arbeit
Image: instagram

Je suis juste assis là à ne rien faire parce que j'ai trop de choses à faire.

Nous savons tous que c’est vrai:

Job Memes Arbeit Memes
Image: instagram

La veille d’un jour de congé est bien plus satisfaisante que le jour de congé lui-même.

D'autre part:

lustige Memes zur Arbeit
Image: instagram

Lorsque votre corps vous réveille naturellement et par habitude à 7 heures du matin pendant votre jour de congé.

Bonus:

Lustige Memes zur Arbeit
Image: reddit

Quand votre patron vous remercie d'avoir travaillé tard, mais que vous regardiez simplement des mèmes et avez perdu la notion du temps.

«En vrai, on l'aime bien notre travail, tout de même. Le samedi»

(sim)

Le meilleur du Divertissement cette semaine

Ils n'auraient jamais dû aller au concert de Coldplay
de Marie-Adèle Copin
Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric
1
Ce «Frouze» se moque des Romands au Montreux Jazz, mais il commet des erreurs
de Marie-Adèle Copin
1
Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu
de Marie-Adèle Copin
1
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
- Ces oiseaux dansent comme des pros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
2
TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse
3
Les CFF lancent un nouveau type de billet dégriffé
Cette humoriste imite Jim Carrey et c'est bluffant
L'Américaine Heather Shaw ressemble comme deux gouttes d'eau à Jim Carrey. Plus que lui ressembler, elle copie parfaitement ses mimiques.
Heather Shaw est une humoriste de stand-up âgée de 34 ans, originaire de Rochester, dans l’État de New York. Enchaînant les vannes depuis plus de dix ans, elle s'est notamment fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à une particularité: sa ressemblance frappante avec Jim Carrey, une légende de la comédie.
L’article