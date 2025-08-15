26 mèmes sur le travail à ne jamais montrer à votre patron

Le monde du travail est brutal. Mais ces mèmes le sont d'autant plus.

Même si nous aimons tous notre travail (il nous permet de remplir notre frigo, waouh!), parfois, le week-end suivant semble inatteignable. Heureusement, il existe des mèmes qui peuvent adoucir les dures heures de travail.

Voici 26 mèmes divertissants que vous ne devriez jamais montrer à votre patron.

Quand c'est l'heure, c'est l'heure!

Quand il y a un incendie au travail mais que votre shift est terminé

Nous connaissons tous ce «Chad».

Le moment où vous réalisez que si vous vous donnez à 110%, vous gagnez autant que Chad, qui parfois «oublie» de faire son travail.

Parfois, Internet, c'est comme le vélo

Le projet sur lequel je suis censé travailler et l'ordinateur portable du bureau.



On vieillit plus vite dans les emplois stressants.

Lorsque vous avez commencé chez votre employeur vs. à quoi vous ressemblez au travail aujourd'hui.

Pour que vous sachiez immédiatement à quoi vous attendre:

Quand vous êtes censé montrer les environs aux nouveaux:

Je viens ici pour pleurer.

La pause déjeuner est toujours tellement courte

Ce que l'on ressent en retournant au travail après avoir mangé.

Astuce de vie pour les personnes stressées:

Tu n'as pas l'air si stressé au travail. Quel est ton secret?

Ça fait longtemps que je m'en fiche.



(Tout le monde l'a fait)

Lorsque vous passez devant votre entreprise pendant votre jour de congé.

Quand même les poulets sont mieux traités que vous au travail...

Ont grandi dans un environnement sans stress.

Un message caché

Pourquoi es-tu toujours si silencieux?

«Je vous déteste tous.»



Parfois comme ça, parfois comme ça

Le management, quand on a besoin d'aide.

Le management, quand on fait des erreurs faute d'aide.



Nous aussi, appareil de cuisine, nous aussi

Ma nouvelle signature email:

Je fonctionne toujours, mais la lumière en moi s'est éteinte.

C'est gentil...

Quand vous voyez des gens venir pour des entretiens.

Cela peut arriver parfois

Et il n’y a aucun signe de vie intelligente nulle part.

Un véritable uniforme de travail

Je me prépare pour le travail.

Merci...à toi aussi?

Quand on me dit: bon travail!

Plus dur que de retenir un pet

Moi quand j'essaie de garder mes opinions pour moi au travail.

À quel point pouvez-vous ouvrir les yeux? Oui.

Quand j'essaie de faire signe à mon collègue d'arrêter de bavarder parce que la personne en question vient d'entrer dans la pièce.

C'est aussi une sorte d'astuce de vie

Désolé, je suis en retard, mon réveil ne s'est pas déclenché parce que je ne l'ai pas réglé parce que je ne voulais pas venir aujourd'hui.

Cela semble logique

Les méchantes reines ne sont que des princesses Disney qui ont travaillé trop longtemps au service client.

Ce mème est particulièrement vrai lorsque l’on travaille à domicile:

Ma photo de profil vs moi lors de la réunion vidéo.

La liste des choses à faire est encore longue aujourd'hui

Aujourd'hui sur l'agenda:

1. souffrir



Parfois, votre esprit cesse de fonctionner. Et vous avec.

Je suis juste assis là à ne rien faire parce que j'ai trop de choses à faire.

Nous savons tous que c’est vrai:

La veille d’un jour de congé est bien plus satisfaisante que le jour de congé lui-même.

D'autre part:

Lorsque votre corps vous réveille naturellement et par habitude à 7 heures du matin pendant votre jour de congé.

Bonus:

Quand votre patron vous remercie d'avoir travaillé tard, mais que vous regardiez simplement des mèmes et avez perdu la notion du temps.

«En vrai, on l'aime bien notre travail, tout de même. Le samedi»

(sim)