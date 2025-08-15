26 mèmes sur le travail à ne jamais montrer à votre patron

Même si nous aimons tous notre travail (il nous permet de remplir notre frigo, waouh!), parfois, le week-end suivant semble inatteignable. Heureusement, il existe des mèmes qui peuvent adoucir les dures heures de travail.
Voici 26 mèmes divertissants que vous ne devriez jamais montrer à votre patron.
Quand il y a un incendie au travail mais que votre shift est terminé
Le moment où vous réalisez que si vous vous donnez à 110%, vous gagnez autant que Chad, qui parfois «oublie» de faire son travail.
Le projet sur lequel je suis censé travailler et l'ordinateur portable du bureau.
Lorsque vous avez commencé chez votre employeur vs. à quoi vous ressemblez au travail aujourd'hui.
Quand vous êtes censé montrer les environs aux nouveaux:
Je viens ici pour pleurer.
Ce que l'on ressent en retournant au travail après avoir mangé.
Tu n'as pas l'air si stressé au travail. Quel est ton secret?
Ça fait longtemps que je m'en fiche.
Lorsque vous passez devant votre entreprise pendant votre jour de congé.
Ont grandi dans un environnement sans stress.
Pourquoi es-tu toujours si silencieux?
«Je vous déteste tous.»
Le management, quand on a besoin d'aide.
Le management, quand on fait des erreurs faute d'aide.
Ma nouvelle signature email:
Je fonctionne toujours, mais la lumière en moi s'est éteinte.
Quand vous voyez des gens venir pour des entretiens.
Et il n’y a aucun signe de vie intelligente nulle part.
Je me prépare pour le travail.
Quand on me dit: bon travail!
Moi quand j'essaie de garder mes opinions pour moi au travail.
Quand j'essaie de faire signe à mon collègue d'arrêter de bavarder parce que la personne en question vient d'entrer dans la pièce.
Désolé, je suis en retard, mon réveil ne s'est pas déclenché parce que je ne l'ai pas réglé parce que je ne voulais pas venir aujourd'hui.
Les méchantes reines ne sont que des princesses Disney qui ont travaillé trop longtemps au service client.
Ma photo de profil vs moi lors de la réunion vidéo.
Aujourd'hui sur l'agenda:
1. souffrir
Je suis juste assis là à ne rien faire parce que j'ai trop de choses à faire.
La veille d’un jour de congé est bien plus satisfaisante que le jour de congé lui-même.
Lorsque votre corps vous réveille naturellement et par habitude à 7 heures du matin pendant votre jour de congé.
Quand votre patron vous remercie d'avoir travaillé tard, mais que vous regardiez simplement des mèmes et avez perdu la notion du temps.
