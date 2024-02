Chiara Ferragni et Fedez à Milan, le 2 décembre 2021. WireImage

People

Le couple le plus célèbre d'Italie se sépare

Selon les récentes rumeurs, Chiara Ferragni et Fedez ont décidé de mettre un terme à leur relation. Retour sur une histoire d'amour qui a été documentée pendant plus de 7 ans sur les réseaux sociaux et qui aura fait rêver des millions de personnes.

Plus de «Divertissement»

La nouvelle a agité la presse italienne tout le week-end. L'influenceuse Chiara Ferragni et son mari le rappeur Fedez se seraient séparés. Ce dernier aurait quitté leur domicile conjugal milanais dimanche 18 février. Pour l'instant, les principaux intéressés n'ont pas confirmé les rumeurs, malgré de nombreux indices qui ne présagent rien de bon. Chiara aurait par exemple rendu visite à l'une des plus célèbres avocates spécialisées en divorce, écrit Il Messaggero.

Les problèmes du couple le plus célèbre d'Italie – Chiara Ferragni cumule plus de 29 millions d'abonnés sur Instagram, Fedez plus de 14 millions – ne datent pas d'hier. Mais les récents scandales financiers entourant l'influenceuse auraient été «la goutte qui a fait déborder le vase», poursuit Il Messaggero.

«Vérone montre-moi ton cœur »

Chiara Ferragni et Federico Leonardo Lucia de son vrai nom se rencontrent pour la première fois à un repas de Noël organisé par des amis en commun en décembre 2015, rappelle Elle. Ils s'apprécient instantanément, mais sont à l'époque tous les deux en couple. Quelques mois après leur rencontre, en mai 2016, le rappeur mentionne le prénom de Chiara dans une chanson. Ils seront dès lors en contact sans toutefois réussir à se voir en raison d'emplois du temps professionnels chargés.

C'est en octobre de la même année qu'ils officialisent leur relation en publiant une photo sur Instagram. En légende de la publication, Fedez écrit: Italians in Paris.

La photo qui officialise le couple Ferragnez en octobre 2016. instagram @fedez

Leur conte de fées 2.0 débute et va prendre de plus en plus d'ampleur au fil du temps. Le 6 mai 2017, soit la veille des 30 ans de Chiara, Fedez est en concert à l'aréna de Vérone. L'influenceuse est invitée à monter sur scène et une vidéo qui retrace leur histoire d'amour est projetée sur un écran géant. Quelques secondes avant que le rappeur ne commence à chanter, on demande au public:

«Vérone montre-moi ton cœur»

Les spectateurs ont tous un cœur en papier dans la main et le brandissent dans les airs. Fedez entre en scène et chante Favorisca i sentimenti, une chanson écrite spécialement pour sa belle. A la fin de la performance, il s'agenouille et demande Chiara en mariage. La vidéo fera rapidement le tour du monde.

En octobre 2017, ils annoncent qu'ils attendent leur premier enfant. Leone Lucia Ferragni – «Léo» comme le surnomment affectueusement ses parents – naît le 19 mars 2018.

En septembre de la même année, le couple star se dit «oui» à Noto en Sicile. Pour l'anecdote, sur la robe de mariée Dior de Chiara Ferragni étaient brodées les paroles de la chanson Favorisca i sentimenti.

La robe de mariée brodée de Chiara Ferragni. Image: instagram @chiaraferragni

Le mariage des Ferragnez est évidemment grandiose – un parc d'attractions a d'ailleurs été créé exprès pour l'occasion. Et comme à leur habitude, les amoureux inondent leurs réseaux sociaux de publications. Permettant à toute l'Italie de suivre leur union en grande pompe.

Chiara et Fedez devant le parc d'attractions créé pour leur mariage. Image: instagram @chiaraferragni

Sanremo 2023

Les années passent et aucun nuage ne semble noircir ce parfait amour. Jusqu'à fin 2021. Quelques jours avant la sortie, en décembre, de leur télé-réalité appelée The Ferragnez, Fedez donne une interview dans l'émission Che tempo che fa. Il révèle que Chiara et lui suivent une thérapie de couple – une thématique qui sera notamment abordée dans la série. A ce sujet, le rappeur déclare:

«Je pense que c'est intéressant d'essayer de normaliser le fait de suivre une thérapie, en couple ou de manière générale.» Fedez vanity fair italia

Malgré les disputes, les crises et les incompréhensions qui les secouent, «l'amour reste la chose la plus importante pour le couple», écrit Elle. Plus tôt dans l'année, Chiara et Fedez ont d'ailleurs accueilli leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Vittoria née le 23 mars 2021.

C'est en février 2023 que la situation commence réellement à s'envenimer. Après avoir refusé trois fois l'invitation «car elle ne se sentait pas prête», Chiara Ferragni accepte de présenter le célèbre festival de Sanremo, soit l'un des moments les plus prestigieux de sa carrière. Elle demande alors explicitement à son mari de la soutenir en cette occasion exceptionnelle et d'être là en tant que spectateur sans se mettre en avant. «J'étais très nerveuse à l'idée de ce qu'il pourrait faire», racontera-t-elle plus tard dans un épisode de The Ferragnez.

A raison. Lors de la finale, Fedez rejoint le chanteur Rosa Chemical sur scène et ils s'embrassent en direct à la télévision. Un baiser sur lequel tous les projecteurs vont dès lors se braquer. Chiara Ferragni est «triste, énervée, déçue». Et de déclarer:

«Je lui ai demandé de n'être là que pour moi, sans rien faire qui puisse m'attirer des ennuis. Il n'avait qu'à m'applaudir comme je l'ai fait à tant d'occasions» Chiara Ferragni vanity fair italia

Fedez va regretter son geste, comme il l'exprime à son épouse dans The Ferragnez: «Ce qui me fait mal est le tort que je t’ai causé. J’ai ruiné l'un des moments les plus importants de ta carrière.»

Le «pandoro gate»

Sanremo aura été «le point de non-retour» pour le couple, analysent plusieurs médias italiens. Moins d'une année plus tard, en décembre 2023, l'influenceuse se retrouve au cœur d'un scandale financier qui ébranle sa réputation et son image. Pour rappel, en 2022, Chiara avait apposé son nom sur une édition limitée de Pandori, des gâteaux de Noël italiens. Elle avait déclaré que l'argent récolté irait aux profits des enfants malades de l'hôpital Regina Margherita. Plus d'un million d'euros ont été empochés, mais rien n'a été reversé.

Dans des publications Instagram, Fedez s'en est pris publiquement aux journalistes qui ont parlé de l'affaire, rappelle Il Messaggero, jetant ainsi de l'huile sur le feu.

Le vendredi 23 février 2024, le rappeur s'est rendu seul au défilé Versace à Milan. La Fashion Week est normalement un événement que Chiara ne loupe jamais. La soeur de cette dernière était toutefois sur place. Interrogée au sujet de la potentielle rupture, Valentina Ferragni a déclaré «qu'elle ne préférait pas s'exprimer sur le sujet». Et d'ajouter: «C'est à Chiara d'en parler», relaye la Rai.