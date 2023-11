Telle une horloge suisse, la diva de Noël a fait son grand retour le 1e novembre. Image: watson

Mariah Carey a des ennuis

Non, elle n'a pas perdu sa voix. Les problèmes risquent d'être d'ordre financier: la chanteuse est poursuivie en justice pour plagiat pour son tube All I want for Christmas is you.

Comme chaque 1er novembre depuis bien trop longtemps, la diva de Noël Mariah Carey sort de son congélateur pour rappeler au monde entier que la période d'Halloween est terminée et qu'il est temps de passer aux fêtes de fin d'années.

Réglée comme une horloge suisse: Mariah Carey est de retour en Mère Noël des centres commerciaux

Une annonce essentielle – on se demande si les magasins attendent le communiqué de presse de Mariah avant d'inonder leurs vitrines de neige artificielle et de rennes en carton – qui autorise tout bon consommateur à dépenser dès à présent la moitié de son salaire dans des décorations de Noël.

Quelques heures seulement après le grand retour de Madame All I want for Christmas is you, cataclysme au pays du Père-Noël: la diva des neiges est poursuivie en justice pour son tube par deux hommes qui prétendent avoir écrit une chanson qui porte le même nom en 1989, révèle le média américain TMZ.

20 millions de dollars réclamés

Andy Stone et Troy Powers réclament à la chanteuse 20 millions de dollars de dommages et intérêts. Rien de nouveau sous le sapin, d'après TMZ. En effet, Andy Stone aurait intenté la même action en 2022, argumentant que son tube All I want for Christmas a figuré dans les charts Billboard pendant la saison de Noël 1993.

D'après les deux artistes, il y aurait également des similitudes dans le refrain et dans «l'ambiance générale de la chanson».

TMZ a essayé de contacter Mariah, sans réponse. Andy Stone et Troy Powers demandent à ce que la chanteuse arrête de diffuser ce tube.

L'affaire est à suivre. Ou pas. Pour l'instant en tout cas, rien n'indique que vous ne pourrez pas hurler All I want for Christmas is youuuuu!!! le soir du 25 décembre, ivre sous le sapin. Et ça, c'est le plus important. (ag)