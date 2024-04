Lady Gaga va-t-elle se marier? Les rumeurs enflent

Ce qui est certain, en revanche, c'est que les tourtereaux sont aujourd'hui bel et bien ensemble. Lady Gaga a d'ailleurs déclaré lors d'une interview donnée au Hollywood Reporter que son petit-ami était «toute sa vie». Rien que ça! Pour ce qui est d'un éventuel mariage, seul l'avenir nous le dira. (ag)

L'histoire d'amour entre Gaga et Polansky (ça ne s'invente pas) aurait, toutefois, connu des hauts et des bas. Certains bruits de couloirs affirment que le couple se serait séparé en mars 2023 à cause «de différences d'opinions concernant le mariage et les enfants». En octobre de la même année, les amoureux ont cependant été aperçus ensemble à Las Vegas en rendez-vous galant. Que s'est-il réellement passé? Le mystère reste entier.

Lady Gaga et Michael Polansky à New York, en 2023.

Pour l'instant, les deux principaux intéressés n'ont pas confirmé les rumeurs de fiançailles. Pour rappel, Lady Gaga est en couple avec Michael Polansky, un homme d'affaires «qui s'occupe de gérer les différents business et associations caritatives du co-fondateur de Facebook, Sean Parker», écrit Page Six.

«Pourquoi il n'y a pas plus de monde qui s'enflamme à cause de cette bague?? HELLO??»

Il n'en fallait pas plus pour enflammer la presse people. Page Six a d'ailleurs essayé de contacter la chanteuse, qui n'a pas répondu à ses sollicitations. Cela n'a pas empêché certaines personnes de commenter les photos sur X:

