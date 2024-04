Plus de news sur Shakira et sa clique 👇

Bref, l'idylle entre Shakira et Lucien, balbutiante et pas encore officialisée, fait déjà beaucoup de bruit. A voir si ces rumeurs auront raison du centaure et de sa belle amazone.

Lucien a rencontré Kerry quand il avait 19 ans - et elle en avait 31 - en 2011 sur le plateau du show Celebrity Big Brother. Les deux, filmés en train de s'embrasser et de se câliner pendant l'émission, auraient commencé une relation après le tournage. Lucien aurait également fricotté avec la chanteuse de Little Mix, Jesy Nelson, en novembre 2021.

Or, selon des sources proches des intéressés, Shakira et son beau centaure ne roucouleraient pas uniquement à l'écran, mais également dans la vraie vie . Ils ont en effet été repérés ensemble, sortant d'un restau italien de New York (si romantique!), quelques jours après la sortie du clip.

Dans ce scénario digne d'une série B au croisement entre Harry Potter et Top Model, le bel homme se ramassait une flèche d'amour décochée par l'interprète de Las Mujeres Ya No Lloran. The rest is history!

L'acteur vedette de The last of us et de The Mandalorian fête ce mardi 2 avril son 49e anniversaire. L'occasion de revenir en fanfare sur la carrière du «daddy» préféré des internets, en 5 anecdotes.

Pedro Pascal a eu une carrière fascinante, puisqu'il fait partie du club de ceux pour qui la célébrité a commencé dans la quarantaine. En effet, l'acteur américano-chilien se fait réellement connaître en 2014, alors âgé de 39 ans, grâce à son rôle dans la quatrième saison de Game of thrones. Il y interprète Oberyn Martell le temps de quelques épisodes, ce qui a suffi à rester dans les mémoires grâce à un personnage haut en couleur, particulièrement séduisant, et surtout une mort affreuse et explosive que nous ne spoilerons pas ici de peur de salir la moquette.