Accusée d'être un alien, Kendall Jenner répond

La demi-soeur de Kim Kardashian a fait parler d'elle en début de semaine à cause d'une main disproportionnée sur l'une de ses photos Instagram. Certains crient au Photoshop fail, d'autres pensent qu'elle vient d'une autre galaxie. Elle répond.

Il y a quelques jours, il y a eu un «scandale» à la Instagram style. Kendall Jenner a posté une photo d'elle accroupie en bikini. Ce n'est pas le fait qu'elle avait les fesses à l'air qui a fait réagir les internautes, mais plutôt sa main droite disproportionnée. Certains l'ont accusée d'avoir mal photoshopé son cliché.

Les plus conspirationnistes (watson en fait partie) avancent que Kendall pourrait être habitée par un extra-terrestre venu observer nos us et coutumes pour tenter de conquérir notre monde. Notre théorie voudrait qu'elle photoshope toutes ses photos de sorte à avoir une apparence humaine et que cette main, que dis-je, cette griffe, a été omise.

Avouez que c'est suspect. instagram kendalljenner

Le mannequin est sorti de son silence (assourdissant). Car oui, on sent qu'on nous cache quelque chose!!!

La vérité dérange

Kendall insiste sur le fait qu'elle n'a pas photoshopé sa main et qu'elle a juste de longues palmes. Elle a répondu ce mercredi 15 février dans une vidéo partagée sur l'IG de sa copine Hailey Bieber (sûrement une membre de la franc-maçonnerie).

Voulant à tout prix montrer patte blanche, ou main blanche dans son cas (lol), elle tourne sa mimine dans tous les sens face à la caméra pour prouver que sa main est bel et bien longue.

«Regardez à quel point sa main a l'air bizarrement normale. Des images en direct de sa main» Hailey Bieber qui se fout de la gueule des internautes.

Vous n'êtes toujours pas convaincu par cette démonstration? Je vous rassure, nous non plus. Même que ça nous conforte dans l'idée que «Kendalien» comme on la surnomme désormais, fait partie des reptiliens qui ont une base arrière nazie sur la face cachée de la Lune où ils mettent des enfants en esclavage.

Réveillez-vous bande de moutons!

Vous voulez des preuves? Pas de problème. Je rappelle à ceux qui sont sceptiques que Kendall ne sait pas couper un concombre, preuve qu'elle vient d'une autre planète. Toute personne normale et donc humaine sait qu'il faut placer le couteau devant la main.

Et que dire de ses orteils étranges? D'ailleurs, plusieurs membres du clan Kardashian-Jenner sont concernés. Kim, Kylie et Khloé auraient plus de doigts de pied que la norme. On nous cache la vérité!

Dernier argument (et après je m'en vais défendre les platistes): en 2021, Kendall s'est déguisée en «Martian Girl» dans Mars Attacks... comme par hasard!

instagram kendalljenner/dr

Je n'ai évidemment pas la place de tout dire ici, mais toutes les infos sont sur Facebook et Youtube, faites vos recherches!

Allez, je vous laisse, je retourne regarder Enquêtes paranormales sur W9.

Les Kardashian vous fascinent autant qu'ils vous font peur? Tout pareil.

1 / 14 Les Kardashian vous fascinent?