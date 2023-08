Vidéo: watson

Kanye a eu un problème embarrassant à Rome

Le rappeur Travis Scott a donné un concert événement au Cirque Maxime de Rome lundi 7 août. Il en a profité pour rendre hommage à son mentor Kanye West en le faisant monter sur scène. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu...

Le Cirque Maxime de Rome, un parc public qui était autrefois la plus grande piste de courses de chars de tout l'Empire romain, a connu hier soir un événement digne de la Rome antique. Travis Scott, l'un des rappeurs qui pèsent le plus actuellement, a donné un concert événement dans la ville éternelle, à la suite de la sortie de son album Utopia, sorti le 28 juillet. Celui-ci déroule à lui seul une liste impressionnante d'invités posant sur les différents morceaux.

Mais s’il y a bien un artiste en particulier qui compte beaucoup pour Travis Scott, c'est Kanye West, ou Ye, comme on le nomme désormais. En effet, le rappeur de Houston doit tout à West, qui a été présent à ses débuts en tant que mentor et producteur de son premier album Owl Pharaoh sorti en 2013.

Ye, aujourd'hui désavoué pour ses tweets antisémites et autres frasques embarrassantes, a perdu une bonne partie de son aura. Cela faisait plus d’un an, après la sortie de l'album Donda 2, que «Ye» n’était plus monté sur scène. Autant dire que lorsque Travis Scott a fait apparaitre son mentor sur scène, le sol du Cirque Maxime a tremblé. Le rappeur l'a d'ailleurs annoncé en ces mots:

«Un seul être humain sur cette p*tain de planète a toujours été à mes côtés durant tout ce que j’ai traversé» Travis Scott

Kanye West est apparu sur scène pour interpréter Praise God, titre de 2021 figurant sur l’album Donda 2 où collaborent les deux artistes. Seulement, le rappeur de 46 ans aurait peut-être dû répéter un peu plus, puisqu’il a oublié une grande partie des paroles de sa propre chanson, indique le média PageSix. Heureusement pour lui, une transition vers un autre morceau, Can't Tell Me Nothing, lui a permis de sauver les meubles.

Après la chanson, Travis Scott s'est adressé au public: «Il n'y a pas d'Utopia sans Kanye West! Il n'y a pas de Travis Scott sans Kanye West. Il n'y a pas de Rome sans Kanye West. Faites du bruit pour Ye!»

Les deux se sont étreints, et Kanye a quitté la scène alors que le public scandait son nom. Une boucle complète, au vu des nombreuses comparaisons qui ont été tirées entre l'album Utopia sorti en juillet et le Yeezus de Kanye West en 2013.

La performance a été diffusée en direct pour les abonnées de la plateforme Apple Music. C'est la première fois que Travis et Kanye partagent une scène ensemble depuis la tournée de Donda 2 de Kanye West l'année dernière.

