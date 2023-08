Kanye West, alias Ye, et sa compagne Bianca, ont été repérés à Florence cette semaine. montage: watson

Kanye West vit sa meilleure vie en Italie, sa meuf moins

Pendant que le turbulent rappeur savourait son gelato avec un plaisir manifeste ce mardi en Toscane, sa femme semblait un peu moins goûter aux plaisirs de la dolce vità. Bianca, pourquoi tant de tristesse?

C'est vrai, quoi. Pendant que l'auteure de cet article rêverait d'aller s'empiffrer de boules de glace et tripes alla fiorentina sur une place de Florence, Bianca Censori, la femme «plus ou moins» officielle de Kanye West, épousée lors d'une cérémonie juridiquement non contraignante en janvier dernier, affichait la mine des mauvais jours.

Coup de chaud ou de fatigue? En tout cas, l'Australienne affichait un air clairement «désespéré» (dixit Page Six) et se frottait les yeux avec dépit, pendant sa promenade dans les ruelles de la ville.

Courage, Bianca. Les vacances, c'est dur pour tout le monde. backrid

Une fois n'est pas coutume, l'architecte de 28 ans a (encore) désarçonné les observateurs avec son style vestimentaire pour le moins singulier. Pas tant pour sa petite écharpe argentée, posée nonchalamment sur les épaules, ni pour sa «coupe de lutin» (on cite toujours Page Six), ni même encore pour son haut de bikini noir (après tout, il faisait presque 40 degrés), que ses pieds nus, posés à même le trottoir florentin. On croyait que c'était une spécificité réservée aux hippies lausannois.

Mais après tout, pourquoi pas. backrid

Pendant ce temps...

Kanye West, lui, s'est fait plaisir. Après la visite d'une usine de tissus dans la ville voisine de Prato, le rappeur de 46 ans s'est accordé une séance shopping entre potes chez Balenciaga. Faut croire que le créateur n'a pas la rancune tenace, alors que la marque a coupé court à leur collaboration, en octobre dernier.

Sitôt ses emplettes terminées, Kanye, serviette sur la tête, s'est récompensé avec une bonne glace à «double boules» (décidément, le sens de l'observation de Page Six nous étonnera toujours). La joie de voir son compte Twitter enfin réactivé en début de semaine, après huit longs mois de suspension pour des propos antisémites, lui a certainement ouvert l'appétit.

Presque incognito, serviette sur la tête, Kanye a savouré sa glace à double boules. backrid

Au terme de cette promenade solo riche en émotions, Kanye est retourné à son hôtel pour chercher Madame, avant qu'ils ne prennent ensemble la direction du quartier Galluzzo. Page Six ne nous dit pas s'ils ont opté pour des tripes à la florentine pour le dîner. On les connait plus friands de sushis. (mbr)