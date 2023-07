Travis Scott lors de la première de la série télévisée The Idol (2023) au 76e Festival de Cannes, le 22 mai 2023. Keystone

«C'est l'album de la décennie»: les fans de Travis Scott sont en transe

Le rappeur américain a dévoilé vendredi un nouvel opus qui compte parmi ses collaborations les artistes les plus récompensés du moment. Ce projet se veut différent de ce qu'il a l'habitude de proposer.

Les médias les plus pointus le dépeignent déjà comme l'album rap de l'année 2023. Vendredi 28 juillet, Travis Scott a dévoilé Utopia, le 4e album studio de l'artiste texan. Et cet opus ne semble pas avoir séduit que les professionnels.

Utopia (2023) est le 4e album studio de Travis Scott. dr

Quelques heures seulement après la publication de ce dernier, les passionnés de Twitter ont semblé s'être tous mis d'accord: le rappeur actif depuis plus de quinze ans a pondu la création la plus réussie de sa carrière.

Utopia semble donc être un événement majeur, et non sans raison. Les fans auront dû patienter près de cinq ans suite au désormais classique Astroworld (2018), avant de revoir un projet musical de la star. Pour parfaire ce bijou hautement attendu, 19 morceaux ont été pensés avec 19 artistes s'étant partagé le micro. On compte parmi eux la crème de la crème, à savoir Drake, Beyoncé, The Weeknd, Pharrell Williams, Future ou encore Bad Bunny.

Palette musicale élargie

Cette nouvelle œuvre est d'autant plus significative pour le public que son auteur la teasait depuis plusieurs années. Son nom a en effet été annoncé pour la première fois en 2020 et par la suite, cité à de nombreuses reprises dans une série de tweets du rappeur. Aujourd'hui âgé de 30 ans, ce dernier a expliqué, dans un entretien accordé au magazine I-D, vouloir prendre son temps en vue d'enrichir ses influences musicales:

«Je travaille avec de nouvelles personnes et j'essaie seulement d'élargir ma palette musicale. Le but étant de proposer un tout nouveau son, une toute nouvelle gamme» Travis Scott ID

La version 2023 du compagnon de Kylie Jenner invite donc les rapophiles à s'ouvrir à d'autres impulsions, entre rock, reggaeton, classique et afrobeat. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux à avoir prêté cette pluralité, mais également certains phrasés, à un autre rappeur savamment récompensé: Kanye West.

Cette nouvelle ligne directrice s'accompagne de deux autres innovations. Tout d'abord, un film intitulé Circus Maximum et dans lequel l'album sert de bande originale. Ensuite, un spectacle, qui devait initialement se jouer au pied des pyramides de Guizeh, en Égypte, avant d'avoir été annulé, quelques jours avant la sortie d'Utopia. Mais le 28 juillet, un nouvel endroit a été choisi: le prochain concert de Travis Scott aura lieu à Pompéi, rapporte Billboard. (mndl)