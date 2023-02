People

Qui est Eric André, nouveau copain d'Emrata qui aime aussi se foutre à poil?

Emily Ratajkowski a peut-être trouvé son âme sœur. Le mannequin qui se met très facilement nu sur Instagram a officialisé sa relation avec Eric André, humoriste et animateur télé.

Elle aime se mettre nue sur Instagram, il aime se mettre nu sur Instagram. It's a Match! Emily Ratajkowski a, semble-t-il, trouvé le partenaire idéal: Eric André. Ce mardi 14 février, à l'occasion de la Saint-Valentin, cet humoriste a posté une photo de lui (à poil) allongé sur un canapé. Rectification: sur le canapé d'Emrata. Dans le miroir derrière lui, on aperçoit le mannequin de 31 ans, nu également (sinon c'est pas drôle) en train de prendre la photo.

Attention, des gens nus:

instagram

Eric André a 39 ans, il est né en Floride et a des origines haïtiennes. Si son nom ne vous dit pas grand-chose, c'est normal, il n'est pas très connu de ce côté de l'Atlantique. Aux Etats-Unis, il est un peu plus connu, mais ce n'est pas non plus l'émeute. Disons qu'Eric André, ce n'est pas Brad Pitt (avec qui Emrata avait eu un date).

D'après ma source préférée (Wikipedia), il est acteur, humoriste, et il a son propre talk-show, The Eric Andre Show, diffusé sur Adult Swim qui, comme son nom l'indique, est une chaîne pour adultes.

Un talk-show à la Jackass

Oubliez tout ce que vous connaissez des talk-show américains à la Jimmy Kimmel ou à la James Corden, carrés et parfaitement orchestrés. Celui d'Eric André est beaucoup plus sauvage et trash. Il co-anime l'émission avec un certain Hannibal Burres et commence chaque épisode en détruisant le décor (je vous ai dit que c'était sauvage).

L'émission est un mélange de sketchs, d'interviews volontairement gênantes de célébrités et de trucs absurdes comme lorsqu'il se déguise en pomme de terre et vient à la rescousse d'un cycliste à terre (un complice) en criant: « Je suis une pomme de terre humaine!» comme on dirait: «Je suis médecin!». L'émission est diffusée depuis 2012 et compte déjà cinq saisons, dont certaines peuvent être visionnées sur YouTube.

Un extrait de son show:

Vidéo: youtube

Eric André est un mème

Si son nom ne vous dit rien, sa tête vous parle peut-être. Eric André, pour l'internet mondial, c'est ce mec qui est sur plusieurs mèmes célèbres, le «Who Killed Hannibal?» et le «Let me in!».

Sa tête, vous l'avez probablement aussi vue dans plusieurs films comme Scary Movie et Les Stagiaires et dans des séries comme The Big Bang Theory et 2 Broke Girls.

Il est aussi musicien

En plus d'être dans l'humour, Eric André est musicien. Il a étudié notamment le violoncelle au Berklee College of Music de Boston, mais a abandonné tôt pour poursuivre sa carrière de comédien. Néanmoins, il continue de jouer de la contrebasse, mais uniquement pour le plaisir, sans pression.

Pendant son passage à l'université, lui et ses amis ont formé le groupe Blarf, un ovni entre Frank Zappa et les Beastie Boys. Le groupe n'a pas fait long feu car le batteur a été expulsé après avoir épousé une femme qui s'opposait à l'avortement. Comme ils avaient déjà sorti une chanson intitulée «Love Abortions», le garder aurait été contraire à leurs valeurs.

Néanmoins, le groupe s'est réuni en 2014 et en 2019, ils ont sorti l'album Cease & Desist. Je l'ai écouté et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est une musique très... expérimentale. Eric André met les auditeurs au défi de «parcourir six minutes de cet album», et ça veut tout dire.

Vous ne tiendrez pas 2 minutes:

Vidéo: youtube

D'ailleurs, sur YouTube, il y a un critique musical du nom d'Anthony Fantano qui est suivi par 2,7 millions de personnes et qui a fait une critique de cet album... en rotant... pendant quatre minutes. Je ne sais pas ce qui est pire, écouter la musique d'Eric André ou écouter l'avis de ce type.

Eric André est un homme engagé

Eric André, c'est ce mec qui a des convictions et qui les défend, notamment sur la question raciale. Défenseur du mouvement Black Lives Matter, il milite pour les groupes marginalisés et veut encourager la manifestation pacifique. Dans plusieurs interviews, il critique la police aux Etats-Unis, il qualifie même l'Amérique d'«État policier» et a lui-même été victime de profilage racial de la part de la police à l'aéroport d'Atlanta, une histoire qu'il raconte dans une tribune.

Emrata et Eric se verraient depuis seulement deux petits mois, mais ils auraient surtout connecté après un voyage aux îles Caïmans. Ils ont récemment été photographiés dans les rues de New York et se sont montrés à un match de la NBA ensemble. Affaire à suivre...

