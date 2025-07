«Avatar 3»: l'affiche va vous donner chaud

Avatar 3 sortira en décembre en Suisse. dr

«Avatar 3»: la première image va vous donner chaud

L'affiche du troisième volet de la saga a été dévoilée. Le film sortira le 18 décembre au cinéma en Suisse.

A en croire l'affiche sortie ce 22 juillet, les choses ne vont pas mieux pour le peuple des Na'vi. On y voit une Na'vi en gros plan avec, dans son œil, des flammes. Sur sa peau, les peintures de guerre auxquelles nous avons été habitués dans les épisodes 1 et 2. Derrière elle, des braises. Le titre de ce troisième volet ne trompe pas: Avatar: de feu et de cendres.

L'embrasement est prévu.

Sur l'affiche, il est écrit 17 décembre, car celle-ci est destinée à la France. Mais la sortie en salles en Suisse se fera bel et bien le 18 décembre. dr

Un nouveau personnage central fera son entrée: celui de Varang, incarné par Oona Chaplin, la petite-fille du légendaire Charlie Chaplin. Cette dernière appartient au peuple des Cendres, donc, une tribu de Na'vi qui vit dans les zones volcaniques de Pandora et qui pourrait représenter une menace pour Jake Sully et compagnie. Preuve que tous les Na'vi ne sont pas forcément bons.

«C'est la cheffe d'un peuple qui a traversé des épreuves incroyables, qui l'ont endurcie. Elle est prête à tout, même à faire des choses que nous considérerions comme mauvaises. Avec ce film, nous ne voulions pas être simplistes, voir le monde en noir et blanc. Nous essayons d'évoluer au-delà du paradigme 'tous les humains sont mauvais, tous les Na'vi sont bons'.» James Cameron pour le magazine Empire.

Le biotope de ce troisième volet sera donc très différent et plus brûlant que les deux premiers qui se déroulaient respectivement dans la jungle et dans l'eau.

Côté casting, on retrouvera Sam Worthington (Jake Sully) et Zoë Saldaña (Neytiri) qui reprennent leur rôle, aux côtés de Sigourney Weaver (Kiri), Stephen Lang (le Colonel Quaritch, toujours vivant) et Kate Winslet (Ronal).

Avatar 4 et 5 sont respectivement prévues aux Etats-Unis pour le 21 décembre 2029 et le 19 décembre 2031.