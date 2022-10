Le mannequin Heidi Klum est connu pour ses soirées d'Halloween légendaires. imago / starface

Pour Halloween, Heidi Klum devra être accompagnée d'une ambulance

Le mannequin, connu pour ses costumes d'Halloween extrêmes, a donné quelques détails avant le grand soir, c'est-à-dire, le 31 octobre.

La star de 49 ans n'est pas du genre à mettre un vieux drap blanc sur elle pour se déguiser. Heidi Klum est dans les starting-blocks pour Halloween. Et les fans sont très excités puisque ça fait deux ans que sa fameuse fête d'Halloween n'a pas eu lieu à cause de vous savez quoi... ça commence par un C.

Bien qu'on ne sache pas encore quel sera son costume, elle a donné quelques détails dans une interview accordée au site américain Entertainment Tonight.

«Ça va être très claustrophobe. Mais je ne veux décevoir ni mes fans d'Halloween ni moi-même. Donc, chaque année, je me lance ce défi. Je veux créer quelque chose d'unique, d'inattendu. Je pense que je l'ai fait cette année, maintenant j'espère que ça va marcher.»

En 2018, Heidi Klum avec son mari Tom Kaulitz dans le rôle de Shrek et Fiona. imago / e-press photo.com

Comme en 2019 où elle était déguisée en cyborg, cette année encore, il sera question de lourdes prothèses et il semblerait que ce soit à nouveau assez compliqué: «Lorsque vous avez porté autant de prothèses dans le passé, vous passez par différentes phases. Il y a des moments où je me dis: "OK, je peux le faire", puis je me dis: "Oh mon Dieu, enlève-les, enlevez-les!"»

Lors de sa dernière fête d'Halloween en 2019, Heidi Klum portait un déguisement de cyborg moisi. imago / zuma press

Une ambulance au cas où

Les prothèses, ça ne s'enlève pas comme un accessoire qu'on ne supporte plus en milieu de soirée. «Parce que fondamentalement, tout vous colle à la peau», explique-t-elle. Au cas où le costume deviendrait insupportable et qu'elle ressentait l'envie de l'enlever au plus vite pour éviter de «ventiler», elle a ajouté qu'une ambulance sera sur place.

La mannequin, qui a récemment posé pour une marque de lingerie avec sa fille, ne révélera probablement pas d'autres détails sur son costume avant le début des célébrations. La fête culte commence le 31 octobre à 20h30 avec l'ouverture du tapis rouge. Environ 500 invités sont attendus – Heidi aura probablement à nouveau le déguisement le plus élaboré.

(mad)

