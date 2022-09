People

Reconnaissez-vous cette célébrité?

Les stars changent souvent de look, surtout pour une séance photo. Mais là, on n'a pas tout de suite compris qui c'était.

Il n'est pas rare que, pour un shooting photo, les personnalités de Hollywood se métamorphosent. Certains diront que c'est une forme d'art.

Dernière célébrité en date... patience papillon. D'abord, essayez de deviner de qui il s'agit.

La reconnaissez-vous?

Qui est-ce? Lady Gaga. Kim Kardashian (encore elle). Jeffree Star.

La bonne réponse est: Kim Kardashian. Eh oui, encore elle. Elle vous avait manqué, n'est-ce pas?

La star de télé-réalité est à peine reconnaissable sur les photos qu'elle a postées sur Instagram ce mardi 6 septembre. La faute principalement aux sourcils décolorés. Elle fait la couverture du magazine Interview, pour lequel elle a donné... une interview (lol).

Pour la pose, Kim a fait du Kim:

La distinction, définition. image: Screenshot Instagram

De face, on a des doutes sur l'identité de cette personne, de fesses dos, ça ne fait aucun doute.

Dans l'interview, elle raconte à quel point elle se sent bien dans sa peau en ce moment et qu'elle travaille actuellement sur un podcast qui s'appellera True Crime - elle n'a pas révélé quand il sortira.

Et on n'est pas prêt de ne plus entendre parler des Kardashian. La deuxième saison très attendue de la télé-réalité The Kardashians sortira sur Disney+ et Hulu le 22 septembre.



