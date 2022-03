People

Alec Baldwin, en pleine zone de turbulences, va (encore) devenir papa

La bonne nouvelle intervient suite à l'affaire du tir accident mortel dont Alec Baldwin est accusé. Une grossesse imprévue qui intervient cinq mois après le décès d'une femme sur le tournage de son dernier film.

Alec Baldwin, sa femme et ses six enfants posent sur le tapis rouge en juin 2021. Image: sda

Mardi 29 mars, Hilaria Baldwin a annoncé être enceinte de son septième enfant. Un heureux événement qui devrait donner le sourire à son mari Alec Baldwin - papa pour une huitième fois -, après l’affaire du tir accident qui a tué Halyna Hutchins. Une plainte contre l’acteur de 63 ans a d'ailleurs été déposée par la famille de la victime.

C'est sur son compte Instagram que la jeune femme, plus jeune de 26 ans que son compagnon, a annoncé l'heureuse nouvelle. On aperçoit la famille et les six enfants du couple tout sourire. «Nous étions à peu près certains que notre famille était complète. Nous sommes plus qu’heureux de cette surprise», a-t-elle écrit en légende.

Cet heureux événement survient après qu'Hilaria Baldwin a dû faire face à deux difficiles fausses couches en 2019. (sia)