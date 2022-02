Affaire Baldwin: le mari de la victime accuse l'acteur de l'avoir tuée

«Je trouve absurde l'idée que la personne qui tienne l'arme et la déclenche ne soit pas responsable. Mais la sécurité concernant les armes n'était pas le seul problème sur ce tournage. Un certain nombre de critères en vigueur dans la profession n'étaient pas appliqués et il y a de nombreux responsables du décès.»

Un extrait de cette interview, qui doit être intégralement diffusée jeudi.