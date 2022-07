People

«Jamais de filler» - Kim K révèle ses opérations de chirurgie esthétique

Dans une interview, la star des Kardashian répond «franchement» concernant les différentes interventions sur son visage. Les internautes sont sceptiques.

Kim Kardashian est actuellement en plein marathon mode à Paris pour la Fashion Week haute couture. On l'a vue défiler pour Balenciaga, on l'a vue assise au premier rang du show Jean Paul Gaultier à côté d'une Anna Wintour très mal à l'aise et on l'a vue tenter de porter une fourchette à sa bouche avec un casque de Daft Punk sur la tête.

C'est compliqué d'être fashion. instagram kimkardashian

En plus de ce travail éreintant, la femme d'affaires de 41 ans fait la couverture du magazine américain Allure, édition août 2022. Dans l'interview qui accompagne le shooting, elle s'est confiée sur son rapport à la chirurgie esthétique (parce que oui, on veut savoir).

Et contre toute attente, mesdames et messieurs, Kim Kardashian n'a pas autant retouché son visage qu'on pourrait le croire. «Un peu de botox, a-t-elle répondu en montrant l'espace entre ses sourcils. Mais je me suis calmée.»

Lorsqu'on lui demande si elle a déjà eu recours à des injections de filler dans les lèvres ou les joues, elle affirme: «Aucun filler, jamais», ni même d'extensions pour les cils. A deux doigts de nous dire que si elle a l'air de ne pas avoir vieilli depuis 10 ans, c'est parce qu'elle se couche tôt et parce qu'elle boit du jus de citron tous les matins.

«Je n'ai jamais mis de filler dans mes joues et je n'ai jamais mis de filler dans mes lèvres»

Néanmoins, l'ex-femme de Kanye West admet qu'elle fait tout pour avoir l'air jeune. Et pour ça, on la croit! Elle a récemment dit au New York Times qu'elle mangerait du caca si ça pouvait conserver son éclat. Cette personne ne recule visiblement devant aucun sacrifice.

«Je me soucie vraiment d'avoir une belle apparence. Je m'en soucie probablement plus que 90% des gens sur cette planète. Ce n'est pas facile quand on est maman et qu'on est épuisée à la fin de la journée, ou quand on étudie et je suis tout ça à la fois. Généralement je fais mes soins tard le soir. Quand tout le monde est au lit, je fais mes traitements au laser.» La vie de riche, c'est plus dur qu'on ne le croit.

Il y a par contre un truc que Kim déteste chez elle: ses mains, qu'elle trouve ridées. «J'ai vécu ma vie et j'ai changé tellement de couches avec ces mains et j'ai bercé mes bébés avec ces mains, donc je les accepte (…). Vous arrivez à un point où vous vous dites: "D'accord, ma santé est plus importante que toute autre chose"»

Sur le compte Instagram d'Allure, les internautes roulent des yeux: «reine du mensonge», «pas de filler? Oui, bien sûr». D'autres ironisent: «elle est juste naturellement comme ça» ou encore: «cette famille aime insulter notre intelligence.» Kim a tellement peu convaincu que plusieurs personnes ont dit qu'ils se désabonnaient du magazine. Ouch!

