Comme le rapporte 20 Minutes , la Genevoise de 27 ans a révélé à ses plus de 400'000 abonnés Instagram de plus amples détails sur sa participation :

La Genevoise de 27 ans Marwa Merazka a donné de plus amples détails sur sa participation à ses plus de 400'000 abonnés Instagram.

La Genevoise de 27 ans Marwa Merazka a donné de plus amples détails sur sa participation à ses plus de 400'000 abonnés Instagram. Image: capture d'écran instagram

Elden Ring n'est pas un simple jeu, c'est de l'art

Son créateur fait partie des 100 personnalités du Time. Retour sur un jeu vidéo aussi divertissant qu'artistique.

Le magazine Time a récemment publié sa liste des 100 personnalités les plus influentes du monde en 2023. Dans la catégorie «Innovateurs», on découvre un nom inconnu du grand public: Hidetaka Miyazaki, créateur de jeux vidéo, dont le très célébré Elden Ring, paru en 2022. Avec la sortie le 12 mai 2023 de la suite du très innovant Zelda Breath of the Wild, cette distinction confirme le jeu vidéo comme une catégorie artistique et culturelle à part entière.