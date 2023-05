La nouvelle équipe de l'Oppenheim Group fait le show Image: netflix

Selling Sunset sur Netflix: du clash, du luxe, et des bâillements

Après 4 ans, Netflix ne s'est toujours pas lassée des embrouilles entre les agents immobiliers les plus glamours - et les plus impitoyables - de Los Angeles. La saison 6 Selling Sunset a débarqué ce mois sur nos écrans, et on vous dit ce qu'on en pense.

Plus de «Divertissement»

⚠️Attention, cet article contient des spoilers⚠️

L'éternel plaisir coupable de se délecter de dramas sauce Los Angeles, l'irremplaçable arrière-cour des villas de luxe aux designs extravagants, et les fameuses commissions à vous donner des vertiges: voici tout ce qui était attendu de pied ferme dans la dernière saison en date de Selling Sunset. Diffusée sur Netflix, la série qui dure depuis 4 ans déjà suit le quotidien d’une agence immobilière, The Oppenheim Group, qui est spécialisée dans la vente de propriétés haut de gamme.

Le bilan? «Christine, reviens!» c'est le mantra que l'on s'est entendu répéter tout au long des huit épisodes qui auraient bien pu tenir en trois.

Voici la bande-annonce👇

Vidéo: youtube

Les bons points: on retrouve les intemporels

Mine de rien, Selling Sunset a réussi à séduire une audience plus large que celle des inconditionnels de la télé-réalité. En cause, sans doute, cette plongée dans des piscines à débordement et des propriétés de luxe éparpillées sur la côte ouest-américaine, lesquelles ont de quoi faire planer une bonne frange des amateurs de paillettes.

Pour tous ceux qui adorent deviser sur la pierre, la saison 6 vous procurera satisfaction: l'on ne manque pas de se gargariser avec le jargon propre au milieu: les mots «listing», «escrow», «commission», «closing» ou encore «happening» fusent entre trois sons de cloche.

Des escarmouches qui font bâiller

Mais les bons points s'arrêtent là. L'esthétique des villas (et oui, navrée pour les fans de la slow life, il faut avouer que certaines baraques font rêver) ne compense pas l'ennui sidéral provoqué par les empoignades et règlements de compte entre agents.

Alors certes, Selling Sunset est appréciée pour ses happenings émaillés de disputes. Mais la nouvelle saison n'a pas su tenir ses promesses, malgré l'incorporation dans le casting de deux têtes de pipe ayant pour vocation de compenser le trou béant laissé par l'énormissime caractère (et character) de Christine Quinn.

Et pour cause, pas facile de remplacer la mean girl aux 4,6 millions d'abonnés sur Instagram que les internautes ont adoré détester, et qui a su se tailler une réputation de fauteuse de troubles théâtrale plus solide que ses stilettos. Rappelons-le, la plus provocante des business women avait tourné les escarpins et rembarré son birkin pour se mettre à son compte, laissant les brouilles en suspens, et le ring vide de sa meilleure puncheuse.

Résultat: la trame de la saison 6 semble cousue de bric et de broc, et donne au téléspectateur une impression de script mouché et téléphoné. Les prises de bec sonnent faux et ne permettent pas de garder le rythme, à l'image de Nicole Young, l'une des nouvelles venues, qui exhume non sans peine sa rancœur avec Chrishell Stause vieille de trois.

«Je suis la plus expérimentée dans l'agence.» Nicole veut plus de crédit pour son travail et part à l'attaque. Champagne et chamailleries: l'ADN de la série est toujours présent dans la saison 6.

Chrishell et Nicole règlent leurs comptes👇

Vidéo: twitter

Sans grande surprise, la nouvelle saison est encore largement focalisée sur la vie amoureuse de Chrishell. Après avoir divorcé de Justin Hartley (saison 3), puis s'être mise en couple avec le boss de l'Oppenheim Group Jason - une relation ayant généré beaucoup de jalousies et de cancans au sein de l'agence, Chrishell file désormais le parfait amour avec une femme, la musicienne australienne G Flip. Mais malgré sa présence dans de nombreuses séquences, la native du Kentucky peine à communiquer l'entrain des premières saisons.

Étonnamment, c'est à Chelsea Lazkani qu'est revenue la lourde tâche de camper la méchante de la saison. Mais difficile de remplir l'uniforme (le tailleur) entraîné de «Miss Burger et Botox» (aka Christine).

Les deux femmes ont un goût commun pour les sacs aux formes bizarres👇 Le «vagina bag» de Chelsea VS le «chair bag»de Christine. source: netflix

La Britannique de 30 ans tente tant bien que mal de faire vibrer le scénario de sa voix poshy et de ses piques bien senties, mais sa brouille avec la nouvelle recrue Bre Tiesi ne convainc pas.

Cette dernière, d'ailleurs, est le seul souffle frais de la saison. Sous un air de diva, l'agente sait se montrer calme et diplomate, et tente à grand-peine de défendre le mode de vie libre qu'elle entretient avec le père de son enfant, le rappeur Nick Cannon.

Chelsea et Bre ne s'entendent pas👇 Vidéo: extern / rest

Bre Tiesi fait une entrée remarquée. capture d'écran: netflix

Pour le reste, RAS: Heather Rae Young est enceinte, Emma Hernan rit toujours très fort, Mary Fitzgerald fait tout pour éviter les conflits, mais finit en pleurs, Jason a (encore) une nouvelle copine, et Amanza Smith tente de se dépatouiller avec ses soucis.

La saison se termine en queue de poisson, notamment avec Chrishell qui annonce que le taf n'est pas sa priorité, contrairement à sa vie personnelle (bref, tout ce qu'il faut dire à un employeur pour ne pas avoir besoin de se taper une période de silent quitting). L'actrice de 41 ans a bien l'intention de rejoindre sa bien-aimée à l'autre bout de la planète. De quoi annoncer un bout de saison 7 sans la star du show? Ou des séquences en Australie? A suivre...

Selling Sunset saison 6 est disponible sur Netflix depuis le 19 mai 2023.

Fan de Selling Sunset? Ces articles vont vous intéresser

Vous n'y étiez pas? Le red carpet du festival de Cannes 2023👇 1 / 21 Le red carpet du festival de Cannes 2023 source: ap invision / scott garfitt

Tout savoir sur le dernier Fast and Furious