L'anecdote de Will Smith nous donne un peu la gerbe. watsom

People

Les boulets de la semaine

Qui a encore fait quoi sur une fusée, en interview ou avec une dinde? Si vous avez manqué l’immanquable, voici les boulets-stars, encore tièdes de Thanksgiving.

Will Smith

«Même que des fois moi je vomis!» est une réplique dans L'Âge de Glace 2. Mais c'est aussi un peu celle de Will Smith. L'acteur américain a confessé avoir eu beaucoup de relations sexuelles pour se remettre d'une rupture. «I went full ghetto hyena», qu'on peut traduire par «je suis devenu une hyène du ghetto», qu'on vous laisse essayer de comprendre par vous-même. Sauf que son être n'aimait pas ça. Will Smith a donc développé une réaction psychosomatique à l'éjaculation, qui lui donnait des nausées, voire un petit vomito.

Image: AP Invision

Billie Eilish

La chanteuse américaine veut protéger les dindes d'une fin tragique à Thanksgiving. Ou, comme le dit mon collègue Fabien, «elle prêche pour sa paroisse». Toutes les interprétations sont possibles suite à cette punchline. Billie Eilish a posté mercredi en story Instagram une photo d'elle et d'un de ces gallinacés, assurant que «les dindes sont parmi les plus douces créatures du monde». D'accord. Mais je laisserai le mot de la fin à ma collègue Marine: «Bouffez-les!».

Image: instagram

Pete Davidson

Qu'on appelle parfois «le nouveau mec de Kim Kardashian» parce qu'on sait pas qui c'est. Long story short: il est américain, a 28 ans, est humoriste. Et Pete Davidson replonge sa copine Kim K. dans l’adolescence: les tourtereaux ont été vus mains dans la main, avec un suçon dans le cou pour monsieur. C'est vraiment très élégant, bravo. (Ça rappelle l'époque où on faisait pareil, mais heureusement, on a grandi (nous)...)

Qui suis-je?

Dans mon dernier clip, j'ai un flingue et je chevauche une fusée en forme de main qui fait un doigt d'honneur, tandis que dans les paroles de la chanson, je me compare sans gêne à Brad Pitt, je suis, je suiiiis...?

En bref:

Nos amis les rich and famous ont fait preuve d'audace verbale, cette semaine. On les aime.

Avant de travailler dans LE cinéma, Jared Leto bossait dans UN cinéma (dont il s'est fait virer). Il y vendait du pop-corn, mais aussi de la weed. «J'étais un " entrepreneur "», a-t-il déclaré suite à cette révélation chez Ellen DeGeneres .

bossait dans UN cinéma (dont il s'est fait virer). Il y vendait du pop-corn, mais aussi de la weed. «J'étais un " "», a-t-il déclaré suite à cette révélation chez . Priyanka Chopra et Nick Jonas se chambrent parfois sur leur différence d'âge. Lorsque le chanteur et acteur de 29 ans sous-entend que sa femme de 39 ans est vieille, en lui expliquant comment fonctionne TikTok, celle-ci réplique en lui expliquant à quoi ressemble une carrière réussie. #BIIIM #DropTheMic

Comme Priyanka Chopra, n'ayons pas peur des mots et clashons-nous au-dessus de la dinde à peine sortie du frigo, que câline Billie Eilish. En vous souhaitant un Happy late Thanksgiving et un bon week-end!

Image: giphy

En Suisse aussi, on a des stars. Enfin, on a des conseillers fédéraux, quoi.

Sinon, Madonna est en guerre contre Instagram à cause d'une série de photo censurée par le réseau social.