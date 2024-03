Kourtney Kardashian et Travis Barker ont eu un bébé il y a 3 mois. instagram Kourtneykardashian

Kourtney Kardashian a plié le game de la poussette

L'aînée de la famille a posté sur Instagram une photo du landau destiné à son nouveau-né et on n'a jamais rien vu de tel.

Marie-Adèle Copin Suivez-moi

Quand on est une Kardashian, on se doit d'avoir une poussette différente de celle du commun des mortels. On ne peut décemment pas promener son bébé dans un landau Bugaboo ou pire, une vulgaire Yoyo (quelle horreur!).

Kourtney Kardashian a fait le choix d'une Cybex, mais on vous arrête tout de suite, pas une Cybex classique destinée à la populace. La sienne a été designée par le déjanté Jeremy Scott, le directeur artistique de Moschino. Elle reprend les codes d'une voiture américaine typique des années 50 comme une Chevrolet Bel Air ou une Buick Century. Pour ceux qui ne sont pas branchés mécaniques, c'est le genre de voitures qu'on voit dans le film Grease. Et si vous n'avez pas vu le film Grease, on ne peut plus rien faire pour vous.

Le bolide en question. instagram kourtneykardashian

Kourtney, qui est donc dans sa période dark/rockabilly/grunge depuis qu'elle est en couple avec Travis Barker, le batteur du groupe Sum 41 Blink-182, a posté sur Instagram une photo de la poussette destinée à son nouveau-né de 3 mois, Rocky Thirteen, à ne pas confondre avec Rocky 1, 2, 3, 4 ou 5.

On ne sait pas si cette poussette roule à l'essence ou au diesel, en tout cas, elle a le mérite d'être originale même si on a une préférence pour la poussette Dior façon Khloé Kardashian (en mode gros sabots: j'assume d'être blindée et bling-bling).

C'était en mai 2023. Mais de quelle marque s'agit-il? C'est très subtil. instagram khloékardashian

En tout cas, si l'envie vous venait d'investir dans un tel bolide qui ne durera que trois mois, sachez qu'elle n'est pas à vendre (désolé, il faut être copain avec Jeremy). Par contre, si vous êtes fan du créateur de mode, vous serez donc heureux d'apprendre qu'il a collaboré avec Cybex pour une collection appelée «Wings». Il a mis du doré sur les roues et deux ailes en plastiques doray également sur chaque côté du landau et tada! 2000 francs.

Malheureusement, même pour 2000 francs, elle ne vole pas.

