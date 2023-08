People

Le micro avec lequel Cardi B a frappé une fan en vente à un prix monstrueux

Dans le monde merveilleux des mises aux enchères les plus WTF, un nouveau lot a attiré l'attention du public récemment: le micro que la rappeuse américaine a balancé sur la tête d'une spectatrice quelques jours plus tôt.

Plus de «Divertissement»

Vous pensiez que la bague ultra rare de Tupac était l'objet le plus recherché du mouvement hip-hop? Vous aviez tort. Depuis peu, un autre butin suscite les convoitises des rapophiles les plus affutés. Mercredi 2 août, Dazed a annoncé que le micro de Cardi B avait été mis aux enchères. Et pas n'importe lequel. Celui que la rappeuse américaine a lancé quelques jours plus tôt sur une fan après que celle-ci lui ait projeté sa boisson sur le visage en plein concert.

On vous en parlait! C'était le 29 juillet: People Cardi B ne s'est pas laissé faire

Mais qui donc est à l'origine de cette vente complètement ubuesque? La victime qui serait parvenue à aller au-delà de la souffrance afin de retrouver le Graal appartenant à son idole? L'interprète de WAP (2020) qui chercherait un moyen de payer les frais des poursuites lancées à son encontre ce 1er août? Vous avez encore faux.

Si vous avez raté cet épisode: Cardi B sous enquête pour avoir jeté son micro

D'après le quotidien américain, ce n'est autre que le propriétaire du microphone, une société de production audio basée à Vegas signant sous le nom de The Wave, qui a décidé de vendre «ce morceau emblématique de l'histoire de la musique», exagère Dazed.

«Je possède le micro avec lequel Cardi B a eu la gentillesse de frapper quelqu'un qui l'avait aspergée de liquide il y a quelques jours» Scott Fisher, propriétaire de The Wave facebook

C'est dans une publication Facebook que le propriétaire de The Wave Scott Fisher a dévoilé la mise aux enchères du projectile. Laquelle a été établie sur le site de commerce en ligne eBay. Et aux collectionneurs qui soupçonneraient une arnaque, Scott Fisher a assuré:

«Le micro fonctionne toujours, car je l'ai testé lorsqu'il est revenu au magasin audio cet après-midi» Scott Fisher, propriétaire de The Wave facebook

Des milliers de francs destinés à des œuvres caritatives

Raison pour laquelle, après avoir photographié le précieux sous toutes les coutures en guise de bonne foi, ce dernier s'est permis de fixer un prix de départ à 500 dollars (soit 439 francs). Et il semblerait que la parade ait convaincu assez de naïfs d'acheteurs pour qu'en à peine 24 heures, la valeur du micro atteigne la somme de 99 4000 dollars (soit un peu plus de 87 200 francs).

La mise aux enchères devrait être clôturée mardi 8 août à 15h15, aux Etats-Unis. The Wave a précisé que l'entièreté des bénéfices sera reversée à des œuvres caritatives. Parmi elles, une organisation visant à inclure davantage dans la société les personnes handicapées et une autre dédiée aux anciens combattants blessés.