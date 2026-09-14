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Brad Pitt et sa chérie genevoise ont frôlé le malaise à l'US Open

C'était the place to be pour le gratin de la crème du people, ce week-end: la finale de l'US Open, qui opposait Alexander Zverev à Ben Shelton. Au point que Brad Pitt et sa compagne, la Genevoise Ines de Ramon, ont failli faire une rencontre assez gênante dans les gradins.

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Il y avait presque autant de suspense dans les tribunes que sur le court, ce week-end, lors de l’US Open à New York. Parmi les forces en présence, Brad Pitt et Ines de Ramon, qui n’ont vraiment pas cherché à cacher leur complicité lors de cette virée en amoureux. Sourires, caresses, murmures, confidences... les deux tourtereaux semblaient très à l'aise.

Dans les gradins, l’acteur de 62 ans et sa compagne ont multiplié les démonstrations d'affection. Image: imago

Un infime détail aurait toutefois pu transformer ce moment de détente en un épisode autrement moins agréable. Car parmi les spectateurs se trouvaient également Paul Wesley, l’ex-mari d’Ines de Ramon, et sa nouvelle épouse, le mannequin Natalie Kuckenburg.

Ailleurs dans le stade, Paul Wesley et sa nouvelle épouse, Natalie Kuckenburg. Image: USTA

Selon les médias qui ont repéré ce drôle de chassé-croisé, les deux couples ne se sont toutefois pas retrouvés face à face. Le potentiel malaise a donc été évité.

Ines de Ramon et Paul Wesley, connu notamment pour son rôle de Stefan Salvatore dans la série The Vampire Diaries, s’étaient mariés en 2019. Leur séparation avait été annoncée en septembre 2022, avant que leur divorce ne soit officiellement finalisé en 2024.

Depuis, chacun a refait sa vie. Ines de Ramon partage celle de Brad Pitt depuis 2022. Paul Wesley, lui, s’est rapproché de Natalie Kuckenburg, qu’il a épousée cet été lors d’une cérémonie civile intime.

Une sacrée brochette de célébrités

Pour Brad Pitt et Ines de Ramon, le tennis semble en tout cas être devenu une activité de couple. Samedi, ils avaient déjà assisté ensemble à la finale féminine opposant Aryna Sabalenka à Elena Rybakina. L’acteur s’était même prêté au jeu des selfies avec plusieurs spectateurs avant de rejoindre sa place. Et les amoureux étaient loin d’être les seules stars à avoir transformé Flushing Meadows en annexe d’Hollywood durant les finales.

Dans les tribunes, on a notamment aperçu Amy Adams, Pink, Elizabeth Banks, Paris Hilton, Andrew Garfield, Ellen Pompeo, Rami Malek ou encore Shonda Rhimes lors de la finale féminine.

Le lendemain, pour la finale masculine remportée par Alexander Zverev face à Ben Shelton, Katie Holmes, Courteney Cox, Martha Stewart, Chris Pine, Anna Wintour ou encore Spike Lee avaient notamment fait le déplacement. Bref, à l’US Open ce week-end, il fallait presque davantage surveiller les tribunes que la balle. (mbr)

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