Brad Pitt et Ines de Ramon franchissent un nouveau cap

L'acteur hollywoodien de 63 ans et sa compagne genevoise de 33 ans ont franchi une étape symbolique. image: instagram

Brad Pitt et la Genevoise Ines de Ramon franchissent un nouveau cap

Calmez-vous, pas de mariage ni de bébé en vue pour les tourtereaux de longue date! Toutefois, l'acteur iconique et sa chérie genevoise sont officiellement apparus pour la première fois dans une série de clichés sur Instagram.

Plus de «Divertissement»

C'est une étape par laquelle, en 2026, la plupart des couples doivent passer un jour ou l'autre. Brad Pitt et Ines de Ramon, la séduisante Genevoise dont il partage la vie depuis désormais quatre ans (oui, le temps file, mes aïeux) n'échappent pas à la règle. Si la joaillère n'affiche pas (encore?) de gros diamant à l'annulaire, cette dernière s'est permis de s'afficher pour la toute première fois avec son compagnon sur les réseaux sociaux.

Ou, plus exactement, c'est sa styliste capillaire qui l'y a affichée, à l'occasion du mariage de Taylor Swift et Travis Kelce ce week-end à New York, auquel le couple était convié parmi moult autres célébrités. Lundi, la coiffeuse de stars Laurie Zanoletti a relayé plusieurs images de son œuvre sur son compte. Brad et Ines y apparaissent aussi beaux que complices, affublés de tenues noires coordonnées.

«Mes amoureux préférés @inesdrmn et Brad Pitt pour un moment incroyable à New York», a écrit Laurie Zanoletti en légende de la publication. image: instagram

Des clichés qu'Ines de Ramon a ensuite repartagés en story sur son propre compte Instagram, où la discrète Suissesse (son profil est longtemps resté privé), qui poste peu et n'a jamais affiché son célèbre compagnon jusque-là, compte moins de 100 000 abonnés. Quant à Brad Pitt, il ne possède pas de profil public connu.

Ines de Ramon, 33 ans, portait une robe moulante en dentelle et des boucles d'oreilles pendantes. image: instagram

Ines a opté pour une queue de cheval haute. image: instagram

Quant à Brad Pitt il a posté pour, bah... du gel, quoi. image: watson

Si le couple, solide, cumule désormais plusieurs années d'histoire commune au compteur, un mariage ne serait pas à l'ordre du jour. «Ines est très proche de la famille de Brad. Ils l'adorent et l'ont accueillie à bras ouverts dès le début», a glissé le mois dernier une source à Page Six. «A présent, ils la considèrent comme un membre de la famille.»

«Mais Brad n’a aucune intention de se marier, malgré la proximité qu’Ines a développée avec tout le monde» Un initié, dans Page Six

Voilà qui est dit. Mais on peut le comprendre, étant donné que son divorce houleux d'avec Angelina Jolie continue de traîner aux baskets de l'acteur de 62 ans. Le divorce a été finalisé en décembre 2024, mettant ainsi fin à plus de huit années de procédure judiciaire. Quant à Ines De Ramon, elle s'est mariée discrètement en 2019 avec l'acteur de Vampire Diaries, Paul Wesley, mais le couple s'est séparé en 2022, après plus de trois ans de mariage.

Reste à savoir si les beaux amoureux s'en tiendront à l'étape symbolique d'Instagram ou pousseront plus loin dans les mois à venir. Affaire à suivre. (mbr)

Et si Ines de Ramon vous fascine... Il y a un problème avec le look de la chérie genevoise de Brad Pitt

Taylor Swift et Travis Kelce se sont dit «oui» Vidéo: watson