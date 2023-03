Si jamais, c'est David Beckham en personne qui a mis un petit cœur suisse sur Instagram. Ça aurait pu être un montage claqué watson, mais que nenni! instagram davidbeckham

Devinez dans quel hôtel genevois David Beckham a séjourné

Egérie de la marque Tudor, la star du foot était invitée à Watches and Wonders à Genève, le sommet de l'horlogerie. Les plus chanceux l'ont même aperçu au centre-ville.

Depuis ce lundi 27 mars et jusqu'au 2 avril, c'est le Watches and Wonders à Genève, la Fashion Week de la montre (mais genre la Fashion Week haute couture). Quelque 50 marques exposent leurs modèles à Palexpo. Et pour cet événement horloger, plusieurs égéries se sont rendues à Genève. Parmi elles, David Beckham, ambassadeur de Tudor depuis 2017.

La star est venue avec l'un de ses fils, Cruz, 18 ans, qui s'est laissé photographier avec son père pour l'occasion.

David Beckham a posté plusieurs photos sur Instagram dont un selfie depuis la chambre de son hôtel.

Ceci n'est pas un bateau mouette.

Et là, je m'adresse aux Genevois: avez-vous reconnu l'hôtel dans lequel David Beckahm a séjourné? Plusieurs indices devraient vous aider.

Les plus observateurs auront reconnu le pont de la Coulouvrenière. Le truc jaune qui flotte en arrière-plan, ce n'est pas un bateau, c'est la terrasse des Halles de l'île, un restaurant. Donc, quel est l'hôtel qui fait face aux Halles? Allez, les Genevois, c'est à vous de jouer!

Selon vous, dans quel hôtel a séjourné David Beckham? Le Four Seasons. Le Mandarin Oriental. Le Beau-Rivage

Christophe Chevalier, porte-parole de Tudor nous le confirme: il a bel et bien dormi au Mandarin Oriental. Les plus chanceux l'auront aperçu à la place Longemalle où la marque a installé un pop-up. David Beckham a ensuite rejoint Palexpo et a fait de jolies photos promotionnelles dans des poses pas du tout naturelles.

On la voit bien là? instagram davidbeckham

Oh là là! Mais quelle heure est-il? instagram davidbeckham

La Suisse, David Beckham la connaît bien. Il y a moins de deux mois, il était dans un refuge au fin fond de la Chaux-de-Fonds à boire de l'absinthe. Et clairement, ça fait mal aux fesses de le dire, mais entre Neuch' et G'nève, il semble avoir préféré le canton de Neuchâtel.

Pour les fans absolus, ne cherchez plus. David Beckham a quitté Genève ce dimanche 26 mars. Au Watches and Wonders, d'autres stars sont venues honorer leur contrat avec les marques horlogères. Ambassadrice Chopard, Julia Roberts était également présente.

