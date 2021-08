Divertissement

pluie

Cette pluie vous tape sur le moral? Ne vous laissez pas abattre 💪🏼

Ok, ce n'est pas du tout l'été qu'on attendait. Il pleut beaucoup trop. Et en plus, on se les gèle (16° mercredi 15:50. contre 47,1° à Langadas/Grèce).

Peut-être même que l'envie de rester bien au chaud sous la couette toute la sainte journée vous titille. Certaines personnes ont décidé de ne pas se laisser abattre. Finalement, la pluie, ce n'est pas si terrible que ça.

La preuve en images.

1

S'il est assez patient, peut-être que ça va marcher

Quand c'est l'happy hour, c'est l'happy hour !

La pêche depuis sa fenêtre, une nouvelle discipline

yesterday here in north spain 😂😂😂 bad weather,funny face and joke lool pic.twitter.com/KunLrMtZwK — carlos (@Carloskiensino) September 16, 2016

Quand t'as pas pris de douche depuis trois mois😂

On lui souhaite une belle aventure!

Quand le drive-in devient swim-in. La seule question est, à quoi cela ressemble-t-il dans la cuisine? 😅

Regardez-le jusqu'à ce qu'il ait fini

«Tout le monde est heureux, sous l'océan»... ça se transforme en petite sirène

Plus besoin d'acheter un aquarium

Quand le lac vient à toi

Espérons qu'elle puisse retenir sa respiration assez longtemps 😅

Une averse qui permet de belles rencontres, c'est si chou

Au moins, il est prêt pour les jeux olympiques

Patron: Je m'en fous combien il a plu, tu viens travailler!

Toi: j'arriiiiiive

L'amour de la voiture : niveau 999

Amour de la voiture : niveau riche

Ce n'est pas une averse qui arrêtera ces fêtards

Il a bien fait d'aller skater! Hop, une nouvelle figure

On vous présente un nouveau moyen de transport

Ou sinon celui-là

Pratique! Ils ont leur repas à portée de main

Elle est en avance sur son temps

Pour terminer en beauté, une danse de la pluie

