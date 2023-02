Ce chat dodu est devenu une star sur Google maps

La boule de poils a en outre droit à son propre compte Instagram, kotgacekeveryday. Il a peut-être même plus de followers que vous, puisque plus de 8000 fidèles suivent ses aventures.

«Je suis très heureux d'être venu ici et d'avoir rencontré cette douce créature. Il a partagé de nombreuses histoires formidables et m'a même laissé frotter son joli petit ventre»

Le kitty a rapidement obtenu la note enviable de 5 étoiles et les internautes lui ont laissé des milliers de commentaires dithyrambiques. Gacek a même été hissé au rang de phénomène national en recevant plus «d'amour» que les attractions culturelles incontournables de la ville, comme le Château ducal de Szczecin (qui, lui, n'a obtenu que 4 étoiles et demie, la honte !).

Nommé Gacek («chauve-souris aux longues oreilles» en polonais), le félin noir et blanc au ventre bien tendu était déjà la mascotte de son quartier depuis des années. Son domicile? Une maisonnette en bois et un petit coussin, posés en plein milieu d'une rue passante . Mais, comme le rapporte bfmtv , sa renommée a explosé depuis qu'il a droit à sa propre référence sur Google maps.

Boutcha: on a retrouvé le chat du «tweet de la honte» russe et il fait réagir

Cette scène supprimée de «Harry Potter» fait pleurer les fans

La vidéo d'une scène coupée de Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 refait surface. Elle montre Harry disant au revoir aux Dursley.

Vernon, Pétunia et Dudley sont la seule famille qui reste à Harry. Ils ont été forcés de quitter leur maison pour leur propre sécurité en raison de la menace de Lord Voldemort et des mangemorts. Dans les films, le cousin de Harry, Dudley, est un personnage odieux, gâté et pas particulièrement gentil. Mais quiconque a lu les livres sait que c'est faux. La relation entre Harry et Dudley est plus complexe que ne le montrent les films et une scène coupée le révèle.