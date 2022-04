Taille-crayon, plug anal... les produits dérivés de Poutine cartonnent

Si vous êtes du genre à écrire au crayon gris et que vous n'avez pas forcément d'atomes crochus avec Vladimir Poutine, allez donc faire un tour sur Etsy, le Reddit du shopping en ligne. Vous y trouverez, par exemple, un taille-crayon en forme de ce vilain monsieur dans une position peu flatteuse. Comment ça fonctionne? Eh bien c'est tout simple: le crayon s'insère dans son son orifice rectal et se taille comme n'importe quel mine de papier. C'est un excellent moyen d'évacuer le stress et de décorer votre bureau.

Cet objet de désir a atteint le statut de best-seller. Son prix, 35 francs, s'explique par sa confection à la main, en petite quantité. On trouve beaucoup d'artisanat sur ce site spécialisé dans les créations personnelles.

«Génial ! Aiguise super bien et Poutine ne fait pas de bruit» L'avis d'un client.

D'autres produits à «l'effigie» du président russe sont à acheter sur Etsy, comme cette figurine en forme de pénis baptisée «Putin, the Dicktator». Je vous laisserai le soin de googler le mot «dick» si vous ne connaissez pas la signification.

Admirez le soucis du détail... etsy

Et que dire de ce magnifique plug anal, disponible en deux tailles?

Comme le souligne son créateur, il s'agit d'une pièce faite avec une imprimante 3D. Ce plug n'est pas destiné à véritablement entrer dans vos fesses, même si tout objet peut devenir un plug si vous êtes quelqu'un de courageux.

«Je souhaite ridiculiser ce morceau d'excrément humain (ndlr: Poutine) autant que je le peux et le mieux que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'est d'en faire un butt plug», a écrit son créateur sur Etsy.

«Ils sont trop mignons ces plugs. Excellent vendeur. Expédition super rapide» L'avis d'un client.

Sur Etsy, il y a également un coussin de décoration en sequins, qui, quand on passe la main dessus (magie!) laisse apparaître un Vladimir Poutine en train de se dorer la pilule torse nu.

Pour surprendre vos convives. etsy

On trouve aussi toutes sortes de produits en forme de merde: le bibelot «Pootin» (poo signifiant caca en anglais), le porte-clés Pootin et la crotte Poutine, un bel objet pour décorer votre cheminée.

La plupart de leurs créateurs reversent une partie des bénéfices à la Croix-Rouge ou à l'Unicef. Vous trouverez plus de produits de ce genre sur Political Nuisance Etsy store.

