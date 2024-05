Et si vous êtes mauvais, c'est pas bien grave, vous aurez appris des choses et cela vous permettra soit de vous intégrer à une conversation de geeks, soit de briller auprès des enfants.

Une Genevoise a intégré cette télé-réalité Netflix

Dans Mauvais Joueurs, une Genevoise débarque en milieu d'aventure. Elle s'appelle Jessica et elle est décrite comme rentière.

En ce moment, sur Netflix, on peut regarder Mauvais Joueurs, la version française de Surviving Paradise. Une télé-réalité présentée par Claude Dartois, ancien candidat de Koh-Lanta, qu'il s'évertue à qualifier d'«expérience sociale» à chaque épisode. Bref, une télé-réalité avec des candidats qui auraient pu tout autant intégrer Les Apprentis Aventuriers ou La Villa des Cœurs Brisés. Chez les filles, c'est ambiance faux cils, faux ongles et botox, et chez les garçons, c'est ambiance muscles, tatouages et socquettes blanches.