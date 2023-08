Ahsoka Tano, l'héroïne du nouveau spin-off de l'univers Star Wars, devra faire face à une nouvelle menace mettant en péril le développement de la Nouvelle République. montage: watson

Vous n'arriverez jamais à répondre à ces questions sur Star Wars

Connaissez-vous bien l'histoire et le personnage d'Ahsoka Tano, l'héroïne du nouveau spin-off de l'univers Star Wars? Testez-vous.

Ce 23 août, la planète Coruscant va s'arrêter de tourner. C'est en effet ce jour-là que sort sur Disney+ le spin-off de la série The Mandalorian centré sur le personnage d'Ahsoka Tano. L'ancienne Padawan au développement très réussi et au caractère attachant est rapidement devenue l'un des personnages préférés des fans. Elle a été introduite dans la série d'animation Star Wars: The Clone Wars en 2008.

La temporalité de la série en prise de vues réelles se déroule en parallèle des événements de la saison 3 de The Mandalorian, soit quelques années après la chute de l'Empire galactique.

Notre héroïne devra faire face à une nouvelle menace mettant en péril le développement de la Nouvelle République. Les fans seront ravis de retrouver des personnages tels que Sabine Wren, Hera Syndulla, ou encore... le Grand Amiral Thrawn.

Mais connaissez-vous bien l'histoire et le personnage d'Ahsoka? Testez-vous.

10 questions Connaissez-vous bien Ahsoka Tano, l'héroïne du prochain Star Wars?

La série «Ahsoka» sera diffusée sur Disney+ le 23 août 2023.

